El uno por uno del Tomba ante el Granate

Esta noche, Godoy Cruz igualó con Lanús, 4-4, por la décima segunda fecha de la Liga Profesional Argentina en un duelo de importancia de cara a los promedios. Los goles del Expreso los marcaron: Tadeo Allende (17´), Gonzalo Abrego (30´), Salomón Rodríguez (39´) y Diego Rodríguez (91´). Mientras que los tantos del equipo vencedor fueron de: Franco Troyansky (1´), Leandro Díaz (9', de penal y 34') y Franco Orozco (35').



¡Qué locura este partido! #GodoyCruz, que estuvo dos veces dos goles por debajo de #Lanús, lo empató sobre el final y cerró un 4-4 espectacular en casa. #LigaProfesional 🇦🇷pic.twitter.com/UZIpoBapmw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 18, 2023



De esta manera, el conjunto de Daniel Oldrá se mantiene con 17 puntos y 13° en la tabla de posiciones.

Rendimientos

Titulares:



Diego Rodríguez (6): El arquero tuvo mucho trabajo hoy como cabeza de la parte defensiva así también ofensiva. Fue efectivo en los rechazos en el segundo tiempo, saques de meta y en el penal a los 91´ que selló el 4-4 definitivo.





Lucas Arce (5): A lo largo del encuentro cometió faltas. Colaboró con los saques de banda pero no fue suficiente esta noche.



Juan Meli (4): Participó desde los saques laterales. Tocó el balón con la mano a los 8 minutos de juego por lo que el árbitro sancionó penal. Cometió infracciones.



Pier Barrios (5): El jugador tuvo una performance irregular. Llevó acabo algunos despejes. Recibió tarjeta amarilla.



Federico Rasmussen (5): El defensor estuvo atento en los despejes con los que en varias ocasiones salvó al equipo. Sin embargo, no tuvo una actuación distinguida este lunes.



Bruno Leyes (7): No desentonó con el ritmo del partido ni con el desempeño general del Tomba. Aunque cometió infracciones. Fue reemplazado a los 75´.



Tadeo Allende (7): El mediocampista aprovechó una desatención en el fondo de Lanús, escapó y descontó para Godoy Cruz a los 17´ del primer tiempo. En la segunda etapa, otorgó tiros libres al rival y probó al arco en los últimos minutos.



Gonzalo Abrego (7): El jugador probó al arco a los 12´, pero el remate se fue afuera. A los 30´, anotó el 2 a 2 con exquisito tiro libre que se metió al lado del palo.



Hernán López Muñoz (6): Disparó al arco a los 26´ pero la pelota fue desviada por Tomás Belmonte. Salió por Larrosa.



Nicolás Fernández (5): Ejecutó los córners y cometió infracciones. Participó en varios despejes y saques laterales que dieron alivio al equipo. Fue amonestado y sustituido a los 60´.



Salomón Rodríguez (8): Remató al arco a los 19´ y 28´ pero la pelota fue desviada. Ejecutó faltas. A seis minutos del cierre del primer tiempo, el delantero aprovechó un rebote en el área y marcó el 3-4 para el Bodeguero.



Suplentes:



Matías Ramírez (6): Igresó en lugar de Nicolás Fernández. Lo hizo muy activo, probando con un remate al arco que se fue afuera a los 67´ y 73.



Julián Eseiza (5): Entró por Leyes. No participó mucho del juego más allá de su función.



Luciano Cingolani (6): El futbolista ingresó en lugar de Meli. Esta noche no tuvo una performance destacada.



Enzo Larrosa (6): Estuvo pocos minutos en cancha, pero su rendimiento resultó óptimo ante el resultado adeveso.



Tomás Conechny (6): Sustituyó a Salomón Rodríguez, a los 87´. No logró intervenir demasiado en el juego.



La próxima fecha, el sábado 22 de abril, el Tomba visitará a Central Córdoba desde las 20:30 horas.