La reflexión del Ruso Rodríguez post empate: “Para el neutral fue partidazo, para nosotros hay mucho que corregir”

Fue un encuentro de locos. Algo poco habitual tradicionalmente, Godoy Cruz y Lanús cerraron el telón de la fecha doce con un festival de goles (siete en el primer tiempo y uno en el complemento) hay que revisar los registros hace cuanto no sucedía algo similar en el fútbol argentino. Luego del empate, donde el conjunto conducido interinamente por Daniel Oldrá volvió a mostrar un cambio de actitud para revertir una historia difícil (0-2 y 2-4), Diego Rodríguez dialogó con la prensa dejando sus impresiones: “¿Partidazo? Para el neutral, el que está afuera. Para nosotros que estábamos adentro no. Ni para nosotros ni para ellos. Cuando te hace cuatro goles ningún equipo le gusta, la pasa mal. Fue un partido muy intenso, sobre todo el primer tiempo” arrancó diciendo, el ex portero de Independiente.

Al 'Ruso' Rodrígurez no le convenció que Godoy Cruz haya recibido tantos goles ante Lanús y marcó que hay errores a corregir. De todas maneras, valoró que lograron el empate dos veces durante el partido. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/PjChkjfO8y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 18, 2023

Por segundo compromiso consecutivo, el Tomba arranca en desventaja sobre esta situación, el capitán del club de calle Balcarce comentó: “Nos deja muchísimo y eso habla de la capacidad del elenco de reponerse a las situaciones. Es muy difícil ir perdiendo 2-0 a los diez minutos, empatarlo, que te hagan dos goles más” además, el nacido en Mar del Plata que convirtió por segundo cotejo al hilo dejo en claro como le sienta este punto al Expreso: “Por como se dio el partido, creo que el empate queda bien”.

Por otra parte, el “50” se refirió a la situación de Oldrá, quien es el principal apuntado para que continue un tiempo más como DT: “El Gato es un fenómeno, es el dueño de la institución. Lo queremos mucho, nos ayudó en este tiempo. No sabemos lo que va a pasar, pero estamos muy a gusto con él. Hay que respetarlo y nosotros dentro de la cancha hacer lo que nos corresponde” concluyó el marplatense de 33 años. Antes de retirarse del verde césped, el Ruso le regaló sus guantes a unos niños que lo estaban esperando en la tribuna, un lindo gesto del referente Bodeguero.