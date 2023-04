El Gato Oldrá se refirió a su continuidad al mando del Tomba

Después de lo que fue la salida de Flores como técnico de Godoy cruz, Daniel Oldrá tomo el mando en condición de técnico interino.

Tras una victoria en de visitante 3 a 2 ante Arsenal de Sarandí y un empate de local contra el Granate por 4 a 4, Oldrá disparo en conferencia sobre su continuidad y aseguró que trabajará hasta que la dirigencia pueda conseguir un entrenador.

Al ser considerado para seguir al mando del banco de suplentes del club, Oldrá fue contundente: "No me seduce dirigir. Les daremos el tiempo a los dirigentes para que piensen tranquilos. Sabemos que tenemos dos partidos duros en muy poquito tiempo. Pero no me seduce dirigir. Si siempre he tenido algo bueno, es que sé cuáles son mis limitaciones".

"Yo sé bien lo que quiero y sinceramente Godoy Cruz merece otro entrenador para que los muchachos sigan mejorando. Hay un gran plantel, hoy mismo lo demostraron. Son un grupo muy muy unido y con muchos jóvenes. Hoy metieron una cuota de grandeza y mucho huevo", agrego el Gato.

Cuando se le consultó si los dirigentes le solicitaron que siga al frente del equipo, aseguró: "No hace falta que me lo pidan. Hoy hay un entusiasmo porque están Nico Olmedo y el Loco Ibáñez. Se bien lo que quiero y hoy el club necesita otro entrenador para que sigan mejorando, hay un gran plantel", sentenció Daniel Oldrá.

Sobre el análisis de lo que fue el empate 4-4 añadió: "Fue un partido bastante atípico, ya que a los ocho minutos perdíamos dos a cero. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Lo pudimos igualar y nos volvieron a marcar dos goles más. Luego descontamos y lo empatamos sobre el final. Seguramente tuvimos algunos errores, creo que los jugadores se revelaron y siempre fueron al frente para revertir el resultado".