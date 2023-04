Los “Diablos Rojos” no tienen intenciones de dar a Garnacho

Luego de que se anunció de forma oficial la pre-nómina de Javier Mascherano para el Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país, en las últimas horas, el entrenador de las juveniles recibió una mala noticia de cara a la cita mundialista que se jugará entre mayo y junio próximo. “Si bien la convocatoria es más difícil porque la mayoría juega en Primera, confió en todos los jugadores” declaró en los últimos días, Bernardo Romeo acerca de la situación de algunos de que figuran en la prelista y como este certamen no figura en el calendario de la FIFA del 2023 hasta 2030, los conjuntos no tienen obligación de ceder a los convocados.

Entre los XL elegidos por el Jefecito, se encuentran los “europibes” en este rubro está incluido Alejandro Garnacho, el extremo que se está recuperando de una dura lesión que sufrió hace más de un mes y lo marginó de la pasada doble ventana de marzo. Según trascendió, Manchester United tiene en su mente no cederlo y el principal motivo se debe a que están en los cuartos de final de la Europa League (empató 2-2 en el primer partido ante Sevilla) y en la Premier League están en posiciones de clasificación directa a la próxima Champions League (están en la tercera colocación).

Cabe recordar que durante el campeonato que se disputará en nuestro país, las diferentes competiciones seguirán su curso normalmente, habitualmente el delantero de 18 nacido en España que cuenta con doble nacionalidad es titular o primer cambio de Erik ten Hag. Tras conocerse hace un tiempo atrás su molestia física, Garnacho se lo mostró decepcionado por no estar presente en la última gira del conjunto conducido por Lionel Scaloni: “Estoy decepcionado de perder también la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que ha sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia” posteó en sus redes sociales, el “49” después de recibir una dura entrada de Kyle Walker-Peters del Southampton.