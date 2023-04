Godoy Cruz encontró en Central Córdoba un difícil rival porque en los campeonatos de Primera División no le pudo ganar. Sin embargo en las Copas del torneo argentino si pudo vencer al Ferroviario. En la Copa de la Liga Profesional Argentina de Fútbol de 2021, el Tomba derrotó al conjunto santiagueño por 1 a 0. En la primera etapa del encuentro que se disputó en el estadio Feliciano Gambarte, la formación orientada por Sebastián Méndez no la pasó bien porque el cuadro de Santiago del Estero le generó claras situaciones. Sin embargo a pesar de sus avances, la Bodega se las ingenió para crear sus posibilidades de riesgo. Finalmente a través de un penal el Expreso encontró la victoria ya que encontró un ejecutor insaciable: Martín Ojeda.

Pese a estar arriba del marcador, el elenco de la calle Balcarce no pudo adueñarse del cotejo ya que el elenco conducido por Alberto Bulleri fue más ambicioso de tres cuartos de cancha hacia adelante. Godoy Cruz solamente fabricó una chance en un primer tiempo en donde el Ferro fue amo y señor. Asimismo, el verdadero ganador fue el Tomba porque no falló en la acción más importante de ese período. Más tarde en el complemento, la alineación visitante ratificó su actuación. Fue de menos a más pero no pudo vencer el arco defendido por Juan Espínola. En su única falla se fue expulsado Bettini por doble amarilla y Henriquez con un tiro libre le dio esperanzas al local.

Mientras tanto en la Copa Binance de 2022 el Bodeguero también se impuso por 1 a 0 ante Central. En el estadio Malvinas Argentinas, la formación orientada por los técnicos Favio Orsi y Sergio Gómez se volcó hacia el campo de la escuadra comandada por Sergio Rondina en el primer tiempo. En consecuencia elaboraron varias llegadas en búsqueda del triunfo. No obstante Central Córdoba pudo respirar un poco cuando contó con un tiro libre y más tarde a través de una oportunidad de peligro.

Por todas esas posibilidades el Expreso finalmente selló el 1 a 0 gracias al desborde de Negri y la definición de Ojeda cerca del final de la primera parte. En la segunda etapa el combinado conducido por Rondina creció en su juego y por ello tuvo sus oportunidades para arribar a la igualdad. Debido a esta mejoría de su contrincante, la Bodega mostró otra cara y de contragolpe pudo aumentar las cifras. Finalmente el Expreso superó a su adversario y logró su segundo triunfo en el historial de enfrentamientos.