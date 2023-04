Yael Falcón Pérez, el elegido para estar presente en el Mundial Sub 20

Hace unos días atrás, en el derbi de Avellaneda no se sacaron ventaja y terminó empatado 1-1 tras este partido, Independiente se lo mostró molesto por la terna arbitral encabezada por Yael Falcón Pérez, el juez sancionó un dudoso penal en el primer tiempo. A los 35’, Nicolás Vallejo le cometió una infracción a Facundo Mura y el réferi principal sin dudar marcó la pena máxima que Matías Rojas cambio por gol para poner cifras definitivas.

Esto genero un fastidio en cada rincón del Libertadores de América, después de este encuentro, el árbitro de 34 años rompió el silencio en la semana: “Sufrí amenazas y mi familia no está acostumbrada” comentó en los medios. Además, recordó esa jugada: “Cuando yo sentencio la decisión del tiro penal, Darío (Herrera) empieza hacer su chequeo y cuando me confirma el penal me dice que me quede tranquilo que lo estaba empujando sobre la línea” declaró al ser consultado por esa situación en el clásico.

“No hay debate posible porque fue penal” dijo, Federico Beligoy, el director nacional del arbitraje salió en defensa del hombre de negro que en 2017 le salvó la vida a Isaías Olariaga después de un fuerte choque de cabeza. Ante este panorama y con la Copa del Mundo juvenil a la vuelta de la esquina, finalmente Falcón Pérez es el elegido para representar a nuestro país.

Desde 2022, el nacido el 15 de diciembre es internacional y estuvo presente en algunos compromisos de la Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente, su última función en este ámbito se produjo en el triunfo por la mínima diferencia del Inter de Porto Alegre contra Metropolitano. Además, en la cita mundialista estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como jueces de líneas; mientras que Germán Delfino será el encargado del VAR.

Este fin de semana en la fecha trece de la Liga Profesional, Yael impartirá justicia en el cotejo de mañana entre San Lorenzo frente Platense en el Pedro Bidegain desde las 18:30. En el torneo doméstico, el profesor de Educación Física como profesión, tiene asistencia perfecta: en doce fechas disputadas hasta el momento dirigió en todas.