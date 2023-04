Belgrano y la posibilidad de prenderse bien arriba

Con un gran presente, tanto en lo matemático como en lo futbolístico, Belgrano será local de un Newell´s que llega envalentonado por su triunfo en Copa Sudamericana.

El cotejo se disputará en el Julio César Villagra a las 20:30 de mañana sábado. El árbitro del encuentro será Fernando Rapallini.

Habrá dos cambios en la "B". Volverá a la titularidad el joven Nicolás Meriano. El surgido de la cantera "celeste" ingresará en lugar de Diarte. El tucumano llegó a la quinta amarilla frente a Gimnasia y no puede jugar por suspensión. Ibacache no logró recuperarse al 100% de su golpe en la cabeza y no podrá ir desde el arranque.

El otro será la vuelta de Iván Ortigoza por Franco Jara. En el día de hoy, el experimentado delantero sufrió una contractura y es baja para el cotejo de mañana ante los rosarinos.

¿Cómo llegan?

Farré y sus dirigidos están de racha. Llega con tres victorias consecutivas y hace cuatro que no pierde. Se ubica en la sexta posición con 21 unidades. Si mañana logra vencer al conjunto de Heinze, ocupará provisoriamente el segundo lugar de la tabla junto a San Lorenzo.

El combinado cordobés fue a La Plata en la última fecha y se llevó para Córdoba tres puntos muy importantes. Ambos goles los anotó el capitán, Pablo Vegetti.

Por el lado de los rosarinos, la "lepra" goleó entre semana a Blooming de Bolivia por la segunda fecha de la Copa Sudamericana y es líder de su grupo con 6/6.

En el campeonato local se encuentra en la 11° posición con 18 unidades. El domingo por la noche recibió a River, jugó un buen partido pero a los 95' lo perdió con un grosero error del arquero Hoyos.

Historial

El conjunto cordobés se encuentra arriba en el historial frente al "rojinegro". Se registran 16 victorias "celestes", 13 de Newell´s y 8 empates.

La última vez que se vieron las caras fue en la Superliga 2018/2019, torneo en el cual Belgrano perdió la categoría. El encuentro se disputó en el Julio César Villagra y fue empate 0 a 0.

La reserva

Ambas categorías reservas chocaron esta mañana en el predio Jorge Griffa de Rosario. El encuentro culminó 0 a 0.

El conjunto de Norberto Fernández formó con: Strumia; Facello, Moreno, Bernabeu y Heredia; Lucco, Castro, Cravero y Bracamonte; Maurino y Lencioni.

Los locales salieron a la cancha con: Reinatti; Urquía, Finardi, Mihovilcevich y Luciano; Cerutti, Pérez y Messi; Russo, Sartori y Contrera.

Posibles formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Nicolás Meriano; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Matías García y Bruno Zapelli; Iván Ortigoza y Pablo Vegetti.

DT: Guillermo Farré

Newell´s: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Marcos Portillo, Iván Gómez y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Jeremías Pérez Tica.

DT: Gabriel Heinze

Datos

Estadio: Julio César Villagra

TV: ESPN Premium

Hora: 20:30

Árbitro principal: Fernando Rapallini

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Laura Fortunato