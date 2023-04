Choque de trenes pensando en la tabla de la zona roja

Atrás ya quedó la emotiva igualdad en el cierre de la fecha doce, donde Godoy Cruz volvió a mostrar un cambio de actitud para remontar un resultado que venía difícil y consiguió un punto con sabor a triunfo en su encuentro frente Lanús. Luego de este compromiso, el mundo del club de calle Balcarce aún se está preguntando quien será su nuevo entrenador, tras las declaraciones de Daniel Oldrá, quien confesó que es interino hasta que los dirigentes decidan al nuevo DT y desde que asumió ya lleva cuatro unidades de seis posibles (venció a Arsenal y empató en su anterior presentación).

En esta semana corta de trabajo, donde el plantel conducido por el Gato viajo en la noche del jueves vía terrestre rumbo Santiago del Estero, realizó trabajo en la zona defensiva y en sus últimos dos cotejos recibió seis goles en contra. Distinta realidad está transitando en la zona ofensiva convirtió ocho tantos y recupero peso en los últimos metros, algo que venía costando en la anterior era de Diego Flores.

Aunque no hay confirmación con respecto al once, el ex defensor referente de aquella inolvidable campaña de los “Héroes del Barro” tiene en mente dar confianza a los mismos nombres que se presentaron en la fecha pasada, una de las dudas puede pasar por el lateral izquierdo si vuelve a la titularidad de Thomas Galdames o si continúa Andrés Meli.

Por su parte, el difícil Central Córdoba viene de caer contra Banfield por la mínima diferencia y se encuentra abajo del Expreso en la tabla del promedio (107) está siete puntos de alcanzar su línea, hoy por hoy no estaría descendiendo. Pero…aparece cerca de Sarmiento, el último que bajaría a la Primera Nacional.

Con la idea de volver a pisar fuerte con su gente (no lo hace desde comienzo de abril cuando derrotara a Arsenal), Leonardo Madelón aún no confirmó los protagonistas y según trascendió, el ex adiestrador de Unión, entre otros tiene en mente repetir los mismos apellidos. La buena noticia en la semana del elenco santiagueño, es la recuperación de Matías Laba, quien hace once meses atrás en el Malvinas sufrió la luxación en la cadera derecha con la fractura en la cabeza del fémur y se sumó a los entrenamientos a la par de sus compañeros, tuvo minutos en un amistoso que jugaron los suplentes ante Mitre.

En el Madre de Ciudades se viene un choque entre dos trenes, el “Ferroviario” recibe al “Expreso” en un espectáculo que puede ser fundamental para despegarse de la zona roja del descenso, tienen la misma realidad: sumar la mayor cantidad de puntos posibles y sacarles una buena diferencia a sus rivales directo por la permanencia. Arranca a las 20:30 con arbitraje de Pablo Echavarría y será transmisión de TNT Sports.

Síntesis

Central Córdoba : Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto; Ciro Rius, Mauro Pittón, Brian Farioli, Leandro Maciel; Gonzalo Torres y Lucas Gamba. DT : Leonardo Madelón

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Nicolás Fernández y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Árbitro : Pablo Echavarría

Asistente uno : Julio Fernández

Asistente dos : José Castelli

Cuarto árbitro : Federico Guaymas

VAR : Silvio Trucco

AVAR : Pablo González

Estadio : Madre de Ciudades, Santiago del Estero