Con sufrimiento, Belgrano sumó 3 puntazos ante el Newell´s de Heinze

Belgrano fue más en el primer tiempo y marcó la diferencia. En el segundo lo supo aguantar y pudo quedarse con los tres puntos. Vegetti de volea marcó el único tanto de la noche.

Cada vez se afianza más la idea del técnico Farré y de sus dirigidos. hace varios partidos que el "celeste" supera a todos sus rivales y construyó un equipo firme.

Hace cuatro partidos que no pierde (cuatro victorias consecutivas) y hace cinco que no le marcan goles. Nahuel Losada mantiene 464 minutos con la valla invicta. Si en el encuentro de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia no le anotan un gol en los primeros 48 minutos, romperá el récord histórico de Belgrano.

El mismo lo tiene Carlos Bossio con 511 minutos entre el apertura 93 y el clausura 94.

Resumen

El primer tiempo fue todo para el conjunto local. Newell´s adoptó un esquema defensivo con tres centrales y dos laterales y eso le impidió poder atacar con solvencia.

A los 15 minutos llegó el primer aviso "celeste". Vegetti bajó un centro pasado de Ortigoza, y Sánchez, que apareció solo por el centro del área, trató de empujarla pero le dio mordido y la pelota se fue ancha.

La segunda llegó vía aérea. Sánchez ejecutó un lejano tiro libre y Rébola impactó de cabeza pero nuevamente la pelota se fue ancha y Vegetti no llegó a empujarla.

Ya no hubo más avisos. La tercera fue la vencida. Tras un centro de Barinaga, Vegetti la amortiguó de pecho y se sacó a los defensores de encima. Cuando la pelota cayó, el "9" ensayó una volea fenomenal y marcó el primer y único gol de la noche.

El segundo acto del juego en el Julio César Villagra fue más parejo. La "lepra" salió con una actitud más ofensiva, pero sin claridad, y trató de buscar el empate.

Casi cuando corría el cuarto de hora, Ferreira se desmarcó y abrió el botín para impactar con la cara interna; la pelota se fue lejos del ángulo superior izquierdo de Losada.

Ya llegando a los 30 minutos, Sordo le ganó la espalda a Barinaga y bajó un pelotazo largo hacia el centro del área. Recalde que se había tirado para atrás, definió de zurda y la pelota se fue besando el poste derecho del arco "pirata".

La última del combinado local fue una jugada que podría haber generado insomnios a muchos hinchas durante la noche. Barrea ganó una pelota larga y se va mano con el arquero Hoyos. Lo acompañaban Sánchez de cerca y Vegetti entrando por el lado opuesto. Tres atacantes contra Hoyos y Ditta, que al ver la inferioridad numérica corrió directamente al arco. El pibe Barrea pecó de "morfón" y quiso definir la jugada el mismo. La pelota dio en el pecho de Hoyos y todavía hoy le sigue reclamando Vegetti que ingresaba solo por el otro lado del área y que solo tenía que pararla y definir solo.

Otra vez, buen triunfo de Belgrano. Reñido y luchado por momentos, pero lo supo aguantar y suma tres puntos más en esta brillante racha de cuatro triunfos al hilo sin recibir goles.

La continuidad

El próximo miércoles a las 15:30, Belgrano va a medirse ante Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Argentina. Lo hará en la ciudad de La Rioja, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna.

Es la primera ronda para el conjunto cordobés. Si avanza de fase, jugará ante Claypole que eliminó a Newell´s por 1 a 0.

Por el torneo de Primera División, Farré y sus dirigidos visitarán a Independiente el próximo domingo a las 18:00 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Con esta peleada victoria ante Newell´s, la "B" se ubica en el segundo lugar del campeonato junto con San Lorenzo. Tiene 24 puntos.

En tanto los dirigidos por Heinze recibirán por la fecha 14 a Argentinos Juniors el viernes a las 19:00. La "lepra" se ubica en la 12° posición con 18 unidades.

Formaciones

Belgrano (1): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Nicolás Meriano; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Bruno Zapelli e Iván Ortigoza; Matías García y Pablo Vegetti.

Suplentes: Vicentini, Novaretti, Compagnucci, Rojas, Amaya, Hesar, Pereira, Susvielles, Miño, Barrea, Bordagaray y Ramírez.

DT: Guillermo Farré

Newell´s (0): Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Guillermo Ortiz y Ángelo Martino; Iván Gómez, Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

Suplentes: Barlasina, Pittón, Vangioni, Esponda, Sotelo, Portillo, Giani, Balzi, Menéndez, Reasco, Pérez Tica y Funez.

DT: Gabriel Heinze

Incidencias

Gol: Vegetti 42' (B)

Tarjetas amarillas: Ferreira 55' (N), Vegetti 57' (B), Martino 78' (N) y García 87' (B).

Tarjetas rojas: Guillermo Farré 58' (DT de Belgrano)

Cambios: Portillo por Ortiz en el ET (N), Barrea por Ortigoza 69' (B), Reasco por Ferreira 71' (N), Compagnucci por Barinaga 76' (B), Pérez Tica por Aguirre 85' (N), Pereira, Ramírez y Novaretti por Zapelli, Sánchez y Meriano 88' (B) y Funez por Mosquera 89' (N).

Datos

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro principal: Fernando Rapallini

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Laura Fortunato