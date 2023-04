Russo fue multado por su reacción y expulsión ante Boca

La furiosa reacción que tuvo Miguel Ángel Russo el domingo cuando Central enfrentó a Boca motivó a su expulsión y el tribunal de disciplina le aplicó una sanción al DT: suspensión de tres partidos o una multa económica. Con el fin de que el director técnico esté en el banco en el encuentro del domingo frente a Talleres la entidad hará el pago del gravamen.

Uno de los principales enojos de Russo surgió cuando pretendió realizar dos modificaciones juntas y el juez Ariel Penel autorizó uno. Ingresó al campo de juego y generó un incidente por el cual el encuentro estuvo detenido casi tres minutos. Ante el gran fastidio del entrenador canalla y la discusión que se generó con el cuarto árbitro, el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja. En ese momento el reclamo enojado del técnico se intensificó en una situación llamativa porque pocas veces se lo vio con tanto enojo.

"La reacción está mal, pero es muy grosera. Vos te podés equivocar, pero esta es muy grosera. Mirá que yo no discuto del arbitraje ni nada, pero esto sí es muy grosero", declaró tras el empate ante el xeneize el DT auriazul.

"Tenemos que estar preparados para todo eso, yo no me quejo pero no me olvido que el otro día nos empataron en Tucumán sobre la hora", señaló Russo pos partido a ESPN, y agregó: "Hicimos los dos cambios juntos y yo no busco nada fuera del reglamento, ni siquiera en el penal, que si no fue penal era córner y el árbitro dio un pique".

Tras el informe del arbitro Penel, el tribunal de disciplina determinó sancionarlo al igual que al entrenador de Boca, Jorge Almirón, también expulsado del partido.

"Se suspende por tres partidos o se le multa en v.e. 69 ($ 241.500), al director técnico Miguel Ángel Russo, del club Rosario Central. Arts. 186 y 260/1 del R.D. (protestar fallos, términos y actitud descomedida)", publicó el tribunal en las últimas horas.

En cuanto a Almirón, el mismo dictaminó: "Se suspende por dos partidos o se le multa en v.e. 46 ($ 161.000), al director técnico Jorge Francisco Almirón,, del club Boca. Arts. 287 y 260/1 del R.D. (incorrección)".