Pier Barrios: "Hemos encontrado una regularidad pero no nos podemos descuidar"

El cordobés Pier Barrios vive un gran presente con Godoy Cruz desde que el técnico Daniel Oldrá se hizo cargo del equipo tras la salida de Diego Flores. El defensor dialogó este miércoles con La Página Bodeguera sobre la actualidad del plantel, el objetivo principal de la temporada, su futuro personal, y la vuelta al Estadio Feliciano Gambarte muy pronto.



"Nos estaba faltando regularidad en cuanto a los resultados. Había que empezar a sumar de cualquier forma. Hoy nos vemos en una buena posición entre los mejores, en puestos de copa. Para el club es muy bueno y para nosotros", arrancó el número 2.



Acerca de la meta principal de esta temporada, afirmó: "Nos propusimos entrar a las copas, sabemos que no es fácil, hay muchos equipos y es todo muy parejo. Hemos encontrado una regularidad que nos mantiene expectantes, pero no nos podemos descuidar. Hay que ir partido a partido".



"Los resultados son los que mandan. Por ahí con Diego Flores no pudimos encontrar esa regularidad, pero el trabajo era bueno. El cambio fue más anímico que táctico. Siempre que hay un cambio, se renuevan las esperanzas de los jugadores. Eso contagia", explicó Barrios.



El jugador llegó en junio de 2022 al Tomba proveniente de Quilmes, pero se formó en el Pirata cordobés. Sobre su situación y posible regreso a la ciudad del celeste dijo: "Estuve en contacto con la dirigencia de Belgrano, pero nada firme. Acá en Godoy Cruz me demostraron que valoraban lo que hacía. Más que palabras, hay que cumplir con hechos y me renovaron por dos años. Ni lo dudé, aunque Belgrano es mi casa".



En cuanto a Daniel Oldrá quien ahora está al frente de la Primera División, es reconocido por Barrios como un referente. "El Gato es un hombre de la casa, eso nos simplifica las cosas a nosotros. Es un técnico muy práctico y simple que nos da las libertades para que cada uno haga lo que siente dentro de la cancha. Nos ha dado tranquilidad en un momento complicado", señaló.



Y añadió sobre la vuelta a casa: "No sé lo que se siente jugar en el Gambarte, pero me genera mucha ansiedad de querer jugar ya porque sé que va a ser un escenario totalmente distinto al Malvinas. Ojalá se pueda dar cuando antes".



La fecha anterior, Pier Barrios no pudo ser de la partida como lo es habitualmente por haber llegado a la quinta amarilla en Santiago del Estero. Se espera que vuelva al once inicial contra Unión de Santa Fe, el viernes por la décima quinta jornada de la Liga Profesional, en Mendoza.