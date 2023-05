Daniel Oldrá: "En el segundo tiempo se puso complicado y pudimos haberlo perdido"

Godoy Cruz igualó este viernes 0 a 0 con Unión de Santa Fe por la fecha 15 de la Liga Profesional. A su término en el Estadio Victor Legrotaglie, donde el Tomba hizo de local, el técnico Daniel Oldrá hizo su análisis del encuentro y su continuidad al frente del Bodeguero.



"En el segundo tiempo nos costó, no tuvimos la posibilidad de jugar como en el primer tiempo. Ellos nos complicaron y sobre el final lo podríamos haber perdido", aseguró el Gato.



"Son situaciones que tenemos que mejorar como equipo. Todos los partidos no se pueden resolver y hay que tener la inteligencia para no perderlos", afirmó.



La idea de la primera parte que los jugadores rematen al arco y toquen la pelota unas cuantas veces antes de entrar al área, no se pudo mantener y es lo que el técnico lamentó: "Esa era la idea pero la mayoría de los chicos son muy jóvenes y toda la gente te lleva a esa locura. Es difícil estar en esa situación porque hoy estamos todos acelerados, en vez de querer hacer el primer gol, queremos hacer el segundo".



Y agregó: "En el segundo tiempo, se puso más complicado y así lo pudimos haber perdido".



Consultado sobre el apoyo de la hinchada y las sensaciones de jugar en el Estadio de Gimnasia y Esgrima, sostuvo: "La verdad que la cancha está espectacular, con la gente cerquita, alentándote. Me hizo acordar a mi etapa de futbolista cuando jugábamos en el Feliciano Gambarte, en los Nacionales o el Ascenso, son momentos muy lindos. Dios quiera se pueda vivir en cualquier momento en nuestra cancha".



En cuanto a su continuidad, el ex futbolista afirmó: "Vamos a seguir, continuaremos caminando despacito. Creo que vamos progresando como cuerpo técnico, con el Loco Ibáñez, Nico Olmedo, el Ruso Marcelo Marcucci y Guille Franco. Los jugadores nos hacen sentir muy bien, son jóvenes nos dan tranquilidad y esa confianza para estar en este momento con ellos".



"Ya empezamos y tenemos que terminar todos. Es lo que hemos creado y se ha creado este último mes con la gente y con el equipo", manifestó.



En esta nueva era del Gato Oldrá, Godoy Cruz acumula 5 partidos sin perder al hilo: dos triunfos (vs Arsenal por 3-2, vs Central Córdoba por 2-0) y tres empates (vs Lanús 4-4, vs Sarmiento 1-1 y vs Unión 0-0). Mientras que marcha 9° en la tabla de posiciones, con 22 puntos.



Fuente: Diario UNO.