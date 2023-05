"Estamos golpeados, al igual que la gente"

Tras la derrota 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, el director técnico de Vélez dio una conferencia de prensa, en la cual analizó la postura del equipo en el encuentro y esto dijo: "Cada error lo pagamos caro. De todas formas intentamos reaccionar en un partido parejo, aunque Estudiantes sí aprovechó sus situaciones. Da la sensación que todo tiene que ser perfecto porque ante cualquier error nos convierten". El Tigre asumió la culpa sobre el presente fortinero y de los resultados obtenidos en los últimos partidos: "De los partidos que yo dirigí, soy el máximo responsable. Me trajeron para dar respuesta y no está pasando". Vélez Sarsfield, luego de finalizar la jornada número 15 de la Liga Profesional Argentina 2023, ocupa la 22° posición del campeonato solo por delante de seis equipos con 16 unidades en total, tan solo 3 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Aunque el panorama para el club velezano se vea difícil, Gareca intentó de dar calma a los hinchas buscando el lado positivo a la situación: "No es el momento ideal pero hay que salir. De a poco contaremos con más jugadores para el próximo partido". También añadió: "La única solución está en nosotros, porque los muchachos son los primeros en querer salir adelante y esperemos que el partido que viene encontremos respuesta. Vélez está en condiciones de poder hacerlo y sabemos que mucho más tiempo no podemos esperar".

Futuro de la V azulada

Actualmente, el equipo de Liniers figura en el puesto 25 de la tabla de promedios de 2024 por delante de Unión de Santa Fe, Platense y Arsenal de Sarandí , equipos los cuales pelean el descenso de este año. En el caso en el que las actuaciones del equipo no mejoren y los otros clubes ya mencionados desciendan, El Fortín sería el último de la tabla de promedios. Ante esta situación, El Flaco Gareca expresó: "Se revierte ganando y ahora tenemos la posibilidad de recuperarnos con nuestra gente de local. Son momentos complicados y somos conscientes de la situación, pero no es momento para preocuparse de lo que pueda llegar a venir con tantos partidos en el medio. Me atrevo solo a pensar en sacar adelante el encuentro que viene. Lo único que podemos asegurar es que estamos en una situación incómoda y ver más allá de hoy es alarmar, y no creo que sea momento para alarmar al hincha". El próximo lunes 15/05, Vélez Sarsfield recibe a Rosario Central en el José Amalfitani, y una victoria sería clave para que el equipo pueda remontar el panorama.