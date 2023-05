Gianluca Ferrari: "Espero volver a jugar allá por agosto"

El defensor de Godoy Cruz, Gianluca Ferrari, habló con el programa Dos de Punta de Radio Andina Mendoza sobre cómo transita la recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en febrero y por lo que fue intervenido quirúrgicamente.



"Es tiempo y paciencia. Estoy agarrando confianza. Lo importante es que la rodilla responde. Espero poder volver para la segunda etapa del año, que será allá por el mes de agosto. No me quiero volver loco, la rodilla dirá", apuntó.



La lesión lo dejó marginado de las canchas durante la fecha 3 de la Liga Profesional cuando Godoy Cruz enfrentaba a San Lorenzo (0-1). El joven de 25 años, salió a los 42 minutos del primer tiempo y fue reemplazado por Lucas Arce. A partir de allí, todo fue perseverancia de Ferrari y optimismo de cara al futuro.



"Los médicos me tienen que frenar porque yo le quiero meter y meter. Cuando los chicos van a entrenar y vos te quedás en kinesiología te querés matar porque uno quiere jugar. Ni hablar de ver el partido desde la tribuna", reveló. Mientras que también dijo que si fuera por él, "volvería a jugar a los seis meses y un día".



Y agregó: "El grupo es increíble, lo mismo que el cuerpo técnico. Los conozco, sé el amor que tienen por Godoy Cruz y lo transmiten en las charlas que le dan a los chicos. El Gato es el que más marca el camino, pero todos tienen sentido de pertenencia".



Además, el futbolista fue consultado por la baja de Nahuel Ulariaga quien fue operado el 27 de abril a raíz de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y tendrá siete meses de recuperación. "Lo de Nahuel nos cayó como un balde de agua fría. Tiene un futuro de puta madre. A veces la vida es injusta y sobre todo con el Negro, por cómo es él... Va a salir adelante como salió en otras oportunidades. El Negro irá para adelante, siempre levantó la cabeza y no tengo dudas de que será igual ahora. Es un luchador", aseguró el rosarino.



"Hay plantel, club, instalaciones. Tenemos que cambiar el chip, se puede apuntar a más y mentalizarse. Empezar a pensar en Libertadores, Copas. Pero todos tenemos que cambiar ese chip, jugadores, dirigentes, periodistas", manifestó en cuanto al objetivo del Tomba en la actual temporada.