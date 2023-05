Bajaron a Diego Ceballos del VAR para el partido

La designación de Diego Ceballos como uno de los colaboradores en el VAR para el partido entre Vélez Sarsfield y Rosario Central no pasó desapercibida para los hinchas y las principales autoridades Canallas, y a los pocos minutos de haber oficializado su labor en ese duelo, desde el Colegio de Árbitros anunciaron que había sido sustituido y que en su lugar irá Gastón Suárez.

Es que la labor del juez en el duelo final por Copa Argentina entre los auriazules y Boca Juniors en noviembre de 2015 generó un rechazó en la institución rosarina que perdura en el tiempo y lejos está de disminuir. Es tanto el desencanto que desde esa noche nunca mas el camino los cruzó sobre todo porque el arbitro estuvo mucho tiempo castigado y volvió a dirigir después de un largo tiempo, pero ven ls categorías del Ascenso y Ceballos sólo dirigió tres partidos en Primera División en todo ese transcurso: Godoy Cruz Vs. Estudiantes por la Copa de la Liga en 2021, Arsenal - Huracán por la Copa de la Liga 2022 y Barracas Central v. Banfield en el actual torneo.

Al día siguiente de aquella mala actuación en Córdoba, el nacido en Hurlingham había declarado: "Fue el error más grande mi carrera", y avisó que "le pediría disculpas a quien se las tenga que pedir". Además, había reconocido las malas decisiones en la finalísima que quedó en poder de los Xeneizes. "Simplemente lo que puedo decir es que soy un ser humano y me equivoqué en el penal. La explicación es que mirando la imagen no es penal y nada más, me equivoqué y tengo que pedir disculpas".

Con esta corrección, Sebastián Zunino será el juez principal en Liniers y será asistido por Gerardo Lencina e Iván Aliende en las líneas; mientras que Pablo Giménez será el cuarto hombre. En el VAR, tras esta variante, estarán Salomé Di Iorio y Gastón Suárez.

Ceballos finalmente será avar en el partido entre Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Hubiese sido todo un suceso que Ceballos formara parte de las autoridades de un partido de Central, en el puesto que sea, pero lo cierto es que su designación como avar para el choque del lunes duró apenas unos minutos.