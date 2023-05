El uno por uno de Godoy Cruz ante el Globo

Este viernes, Godoy Cruz igualó 0 a 0 con Huracán, por la décimo sexta fecha de la Liga Profesional en Parque Patricios. De esta manera, el Tomba continúa invicto en la era de Daniel Oldrá, con 6 partidos. Suma puntos, ubicándose 9° en la tabla de posiciones.

Rendimientos

Titulares:



Diego Rodríguez (7): El arquero realizó bastante bien su tarea en esta jornada. Ejecutó saques de meta, rechazó balones peligrosos y



Lucas Arce (7): El defensor ejecutó los saques de banda. Salvó en varias ocasiones a su equipo.



Pier Barrios (6): Estuvo bien atento a la hora de rechazar el balón. Intentó abrir el marcador a los 35´ pero terminó en posición adelantada. Fue amonestado.



Federico Rasmussen (6): El defensor colaboró en los despejes y aportó tranquilidad al equipo. Aunque no estuvo exento de cometer faltas.



Juan Meli (7): Se encargó de ahuyentar el peligro del área con sus despejes. Cometió infracciones y participó en los saques de banda. Fue reemplazado a los 88´.



Bruno Leyes (7): El mediocampista ejecutó faltas durante la primera mitad.



Gonzalo Abrego (7): Se colocó en posición adelantada a los 16´. Realizó infracciones. Probó nuevamente a los 70´. Se fue a los 73´.



Nicolás Fernández (6): El jugador fue el encargado de realizar los saques de esquina y algunas infracciones. Tambien, rechazos.



Hernán López Muñoz (7): Tuvo su chance de anotar a los 34´ pero desvió Lucas Chaves. Más tarde, participó en la ejecución de los córners y fue víctima de faltas del rival.



Tadeo Allende (6): Llevó a cabo infracciones y despejes. Disparó al arco a los 34 pero rechazó Guillermo Benítez. Salió a los 51´.



Salomón Rodríguez (6): Creó la primera situación de gol para el Tomba a los 3´ pero la pelota se fue afuera. Además, intentó a los 76´ y 87´ pero no logró concretar.



Suplentes:



Cristian Núñez (6): Sustituyó a Leyes. Al igual que Larrosa entró en los últimos minutos por lo que no tuvo tiempo de mostrar su juego.



Enzo Larrosa (6): Ingresó por Meli en los últimos 2 minutos de juego. Aportó poco al encuentro pero fue correcto.



Matías Ramírez (6): Entró a los 73´ por Abrego. Realizó saques de lateral pero más allá de eso, tuvo poca injerencia en el partido.



Tomás Conechny (5): Reemplazó a Allende a los 51´. Cometió faltas y vio la tarjeta amarilla. Trató de aportar en ataque pero se puso en offside.



La próxima fecha, el viernes 19 de mayo, el Expreso recibirá a Gimnasia de La Plata, desde las 15:30 horas.