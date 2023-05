Último examen aprobado

¿Quién les roba la ilusión? ¿Por qué, no soñar con la séptima estrella? Hace unos días atrás, los pibes Sub 20 dieron catedra al golear 4-0 a República Dominicana en ese primer ensayo previo al arranque de la cita mundialista, ahora fue el turno de terminar la preparación con otra victoria esta vez un sufrido 2-1 frente Japón. Al igual que sucedió en ese primer encuentro se llevó acabó en el predio Lionel Messi de la AFA allí en Ezeiza, en el once, Javier Mascherano decidió meter varios cambios y darle rodaje a los 21 futbolistas que nos representarán en el certamen.

Antes de los cinco minutos, Argentina ya ganaba por la mínima diferencia por el gol de Matías Soulé, uno de los nombres que más capta la atención debido a que fue uno de los denominados “Europibes” que lo cedieron y el atacante de la Juventus ponía el parcial 1-0. Minuto más tarde, el elenco asiático encontró la igualdad, los nipones también juegan el Mundial (integran el grupo C acompañado de Senegal, Israel y Colombia, debutan ante los africanos el sábado 21 en el estadio Ciudad de La Plata).

Tras varias variantes introducías por el entrenador durante este cotejo, Valentín Barco (uno de los pocos que completó todo el espectáculo), el lateral izquierdo que milita en Boca colocó el 2-1 final. Los once elegidos por el Jefecito para este examen estuvo integrado por: Federico Gómez Geth (Lucas Lavagnino); Agustín Giay (Tomás Avilés), Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Barco; Máximo Perrone (Federico Redondo), Ignacio Miramón (Mateo Tanglongo), Valentín Carboni (Gino Infantino), Brian Aguirre (Juan Gauto); Alejo Véliz y Soulé (Luka Romero).

Solamente faltan días para que debut en el campeonato mundialista, donde el conjunto dirigido por Mascherano debuta este sábado 20 desde las 18:00 frente Uzbekistán en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y sueñan con el séptimo trofeo en este rubro, un titulo que se le viene negando desde Canadá 2007, en aquel año las principales figuras fueron un tal Sergio Agüero y Ángel Di María.