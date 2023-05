El Bombero en la última función del Tomba en el Víctor Legrotaglie

Será el último compromiso de Godoy Cruz en la cancha de Gimnasia y Esgrima después de dejar por unos cotejos el Malvinas Argentinas, todo indicar que, ante Independiente dentro de unas semanas, el equipo conducido por Daniel Oldrá volvería a jugar en el estadio provincial. Con una semana corta de trabajo, el elenco de calle Balcarce quiere olvidarse rápidamente de un nuevo empate y en su anterior presentación no se sacó ventaja se trajo un punto del Tomás Adolfo Duco igualó (0-0) contra Huracán.

Después de este espectáculo, la primicia del club de calle Balcarce es simple: volver a la senda del triunfo y más con su gente, este viernes desde las 15:30 recibe al entonado Gimnasia de La Plata. Durante las últimas horas se dieron a conocer las autoridades para el capítulo diecisiete del campeonato, Jorge Baliño será el encargado de impartir justicia y es un rostro conocido en la Bodega.

Además, estará acompañado por Gabriel Chade y Manuel Sánchez (asistentes uno y dos respectivamente), mientras que José Díaz será el cuarto árbitro. Aún falta conocer quienes estarán a cargo del VAR y del AVAR.

En este torneo, el Bombero de profesión ya tiene un registro de haber controlado un espectáculo del Bodeguero, fue hace unas fechas atrás más precisamente en la doce aquel vibrante cotejo frente Lanús (4-4) terminó aquella noche con un festival de goles en el Malvinas. En líneas generales, no tuvo una buena actuación no expulsó a Leandro Díaz por un codazo sobre Lucas Arce y no sancionó un claro penal a favor del Tomba por una mano de Tomás Belmonte en el aérea.

Por otra parte, en este certamen doméstico el fin de semana estuvo a cargo de la tecnología en el triunfo (1-2) de San Lorenzo sobre Banfield en el Florencio Sola y esta noche será el árbitro principal en el duelo de 32avos de final de la Copa Argentina de la llave entre Atlético Tucumán ante Estudiantes de Río Cuarto. Su última función en el ámbito local fue hace unos días atrás en la victoria (0-1) de Sarmiento frente Central Córdoba.