"No me pongo plazos"

Análisis del partido

Vélez Sarsfield no consigue una victoria hace ya 8 partidos consecutivos en la Liga Profesional Argentina 2023, en los cuales figuran 3 derrotas (0 a 1 ante Instituto de Córdoba; 1 a 2 frente a Colón de Santa Fe; 0 a 2 contra Estudiantes de La Plata) y 5 empates (0 a 0 contra San Lorenzo, Defensa y Justicia, Barracas Central y Rosario Central; 3 a 3 ante Banfield), convirtiendo 4 goles y encajando 8 en dichos encuentros. Debido a estos resultados, en la semana anterior al partido frente al Canalla en el José Amalfitani, se estaba rumoreando, especialmente en redes sociales, sobre la posible salida de Ricardo Gareca del cargo como director técnico. Luego de la igualdad a 0 ante el equipo rosarino por la fecha 16 del torneo local, el actual entrenador velezano expresó su pensamiento sobre esto en conferencia de prensa: "Los entrenadores vemos todo con optimismo. No tengo plazos. Me gustaría quedarme al lado de los muchachos, del presidente, de Bassedas y pelearla con ellos, más en estos momentos. Soy del fútbol y se que es de resultados”. A esto añadió: "Lamentó profundamente esta situación que le toca a Vélez, vivo a la par. La paciencia de la gente siempre tuvo un límite. Tenemos que dar respuestas todos”.

Siguiente fecha

En la próxima jornada, El Fortín visita el Cilindro de Avellaneda para enfrentar a Racing Club, equipo el cual ocupa la posición número 20 del campeonato local, un puesto por encima de la V azulada. Los dirigidos por Fernando Gago no logran un triunfo en el torneo hace 7 duelos (6 derrotas y el empate del Clásico de Avellaneda contra Independiente). La continuidad del actual dt de la Academia ha sido cuestionada en las últimas semanas y los resultados no lo ayudan, sin embargo, El Flaco Gareca lo defendió: “Estamos necesitados de ganar. Tanto Racing como Vélez vamos a buscar el triunfo. Gago hizo grandes campañas y está cuestionado, yo logre títulos y también estoy cuestionado”.

El oso

En la entrevista, le preguntaron al Tigre por que Lucas Pratto es el único jugador que fue titular en todos los partidos y esto respondió: "Pratto juega porque me gusta como profesional y como jugador. Hizo dos goles como muchos jugadores, no ha tenido lesiones tampoco. Me parece que estamos todos en la mira, ninguno se salva"