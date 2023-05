Entrenamientos necesarios

Los dirigidos por Ricardo Gareca no se detienen y siguen en búsqueda de mejorar y así, conseguir los resultados necesarios.

Entrenamiento día martes

El Fortín ya piensa en el partido del viernes ante Racing, por lo tanto, el tiempo apremia para recuperar futbolistas y así visitar al equipo de Fernando Gago por la fecha 17 de la Liga Profesional Argentina 2023.

La jornada inició a las 15:30 hrs, con los titulares del pasado encuentro realizando tares de recuperación en el gimnasio y el resto del plantel tomó camino hacia el campo número tres del predio para iniciar el ensayo. Allí, realizaron una activación con pelota para luego pasar a un juego de posesión táctica con finalización cada equipo, a tres arcos pequeños.

Con la conducción de Néstor Bonillo y la atenta mirada del Tigre Gareca, se completó un bloque de centros con definición que concluían con un movimiento de transición. Para el final, se efectuaron tres intervalos de fútbol reducido a buen ritmo.

Entrenamiento día miércoles

La jornada matutina comenzó con una charla en el gimnasio de musculación, para luego encaminarse rumbo al terreno de juego número 3 del predio y dar inicio a la activación en campo.

Se efectuaron varios juegos de posesión, en distintos grupos de futbolistas y diferentes objetivos, donde se alternaban en dos cuadrados limitados en el campo con distintos tamaños.

Luego, en cada mitad del campo de juego, se diagramaron dos actividades de movilidad táctica, tanto en la ofensiva como en la zona de mitad de campo, generando carriles para filtrar balones. Este trabajo, contó con la colaboración y apoyo de sparrings de la cantera.

Con una buena elongación e hidratación, se puso fin a la jornada matutina. En estos días, los jugadores Juan Ignacio Méndez y Tomás Cavanagh trabajaron de manera diferenciada en tareas de reacondicionamiento físico, el cuerpo médico tiene positividad en las evoluciones de sus respectivas lesiones. El mediocampista ex San Lorenzo, no juega con la camiseta de la V azulada desde el triunfo ante Talleres de Córdoba en la sexta fecha del campeonato. Mientras que el juvenil salido de la Fábrica, todavía no disputo minutos este torneo.

El plantel se entrenará este jueves por la mañana, a puertas cerradas, a la espera del encuentro ante La Academia.