El seleccionado argentino hace su estreno ante Uzbekistán

Comenzará la edición 2023 del Mundial Sub 20 que se estará disputando en nuestro país y este sábado 20 de mayo, a partir de las 18hs, Argentina se va a estar midiendo en su primera prueba ante el combinado nacional de Uzbekistan en un compromiso por la primera fecha de la fase de grupos del torneo. El partido lo transmite TV Pública, DSports (610-619) y TyC Sports. En cuestión de horas se agotaron las entradas para los tres partidos de la fase de grupos y mucha gente se quedó afuera.

El encuentro se va a estar desarrollando en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. La última vez que se midieron fue el pasado 8 de septiembre del 2022 en un choque que terminó con un triunfo 2 a 0 a favor del conjunto nacional.

Los de Mascherano mantienen la ilusión de poder obtener un buen resultado que les permita soñar con alcanzar las instancias definitivas de este torneo, sed de revancha y una enorme expectativa por su condición de local. Los asiáticos, por su lado, pretenden dar el batacazo ante un rival que no le permitirá jugar con tranquilidad.

El equipo de Mascherano dará dirección a una "segunda oportunidad" tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia 2023, donde finalizó séptimo sobre diez equipos, que motivó la renuncia del ex capitán del seleccionado argentino.

La continuidad del entrenador también contó con la repercusión de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

El Jefecito no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, avalados por la decisión de la FIFA que a partir de esta edición le quitó el carácter de "obligatorio" a la cesión de jugadores.

La preparación de Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron divisar la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

Más allá de la ausencia de tres "Europibes", la Argentina tendrá a futbolistas destacados como Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa). A los jóvenes valores europeos se sumarán Valentín Barco (Boca), Agustín Giay (San Lorenzo), Juan Gauto (Huracán), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Alejo Véliz (Rosario Central), entre otros.

Argentina contará también con el plus del público: el Madre de Ciudades lucirá completo y será una motivación más para un plantel que buscará revertir lo ocurrido en Colombia.