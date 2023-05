El uno por uno del Tomba ante el Lobo

Este viernes, Godoy Cruz superó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la décimo séptima fecha de la Liga Profesional, en Mendoza. Tadeo Allende y Thomas Conechny fueron los autores de los goles.



De esta manera, el Expreso continúa invicto con 8 partidos sin perder en la era de Daniel Oldrá. Alcanzó los 26 puntos, ubicándose 8° en la tabla de posiciones para meterse en zona de Copa Sudamericana.

Rendimientos:

Titulares:



Diego Rodríguez (7): El arquero cumplió su papel con creces. Sobre el cierre, atajó un mano a mano en los pies de Leandro Mamut.



Lucas Arce (7): El defensor se encargó de varios saques de banda. Al igual que varios de sus compañeros, fue amonestado.



Pier Barrios (7): Hizo una buena tarea desde la defensa con despejes en el momento preciso. A los 23´, Tomás Durso se interpuso en un remate de Barrios y salvó su arco. A los 68´, volvió a intentar pero se fue afuera.



Federico Rasmussen (7): El jugador se destacó en la defensa y aguantó todo lo que pudo el 1 a 0. No estuvo excento de cometer faltas.



Juan Meli (6): Se encargó de los saques de banda, descolocó al rival con un caño en los primeros minutos. Aportó mucho para evitar el peligro en el área. Se fue sustituido a los 85´.



Bruno Leyes (7): Intentó marcar a los 26´ pero se fue afuera. Despejó varias pelotas. Salió a los 67´.



Gonzalo Abrego (7): El jugado tuvo una buena performance a lo largo del encuentro pero no llegó a ser decisivo como algunos de sus compañeros.



Nicolás Fernández (7): Realizó los saques de lateral. Fue víctima de las infracciones del Lobo. Piudo marcar a los 31´ pero Morales lo evitó. Se retiró a los 90´.



Hernán López Muñoz (8): Fue el mejor jugador de la primera etapa, estuvo encargado de los tiros de esquina e hizo varios disparos que no prosperaron. Cometió faltas. Salió a los 86´.



Tadeo Allende (8): El delantero se colocó en posición adelantada a los 18´. Abrió el marcador con un bombazo desde afuera a los 31 minutos. Ejecutó faltas.



¡ESPECTACULAR GOLAZO! Tadeo Allende y un misil inatajable para poner el primero de Godoy Cruz en el triunfo ante Gimnasia por la #LigaProfesional.



¿Qué puntaje le ponés?pic.twitter.com/l6bBF4Wutn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 19, 2023



Salomón Rodríguez (7): Intentó anotar a los 33´ y 48´ pero el arquero rival se lo impidió. Fue amonestado. Se fue a los 90´.



Suplentes:



Thomas Galdames (6): Ingresó por Meli. Sacó desde los laterales y ejecutó córners.



Brian Salvareschi (6): El defensor entró por Nicolás Fernández. Pateó el balón demasiado fuerte a los 92´ y se fue muy lejos del arco. Colaboró en despejes.



Cristian Nuñez (7): Ingresó por Leyes en el complemento. El jugador estuvo atento y cumplió con el equipo.



Enzo Larrosa (6): El delantero sustituyó a Salomón Rodríguez. Estuvo poco tiempo en cancha por lo que no logró destacarse en el juego.



Tomás Conechny (7): El jugador reemplazó a López Muñoz. Anotó el 2 a 0 definitivo a los 93´, de cabeza. Vio la tarjeta amarilla.



La próxima fecha, el domingo 28 de mayo, Godoy Cruz visitará a Newell´s en Rosario desde las 21:30 horas.