Rosario Central prepara su debut en Copa Argentina

Rosario Central, que viene de vencer por 2 a 1 a Defensa y Justicia y subir a la cuarta posición de la Liga Profesional, debutará mañana en la Copa Argentina contra Central Norte de Salta, que juega en el Torneo Federal A.

El partido se jugará desde las 16hs en el estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás, con arbitraje de Julio Barraza, los Jueces de línea serán: Hugo Páez y Juan Pablo Millenaar, mientras que el cuarto árbitro va a ser Mariano Negrete y se transmitirá por TyC Sports.

El director técnico "canalla", Miguel Russo, contará con la vuelta del marcador lateral derecho Damián Martínez,, quien no jugó contra Defensa y Justicia por suspensión, y volverá en lugar de Ismael Cortez.

En tanto, el zaguero Carlos Quintana no se recuperó de una lesión en un hombro y en su lugar ingresará Juan Cruz Komar. Si bien el entrenador no lo confirmó, es posible que el resto del once titular sea el mismo que le ganó al Halcón de Varela.

Central, que ganó la Copa Argentina en 2018 de la mano del "Patón" Edgardo Bauza, buscará una victoria que le permita avanzar y soñar con el título en esta edición. Los auriazules, de los últimos 10 partidos por Copa Argentina, en siete debió resolver la llave por disparos desde el punto penal.

Los hinchas "canallas" agotaron ayer las entradas populares y hoy hicieron otro tanto con el restante de plateas del partido que se jugará en San Nicolás.

Enfrente estará Central Norte de Salta, que viene de perder 3-1 como visitante de 9 de Julio, en Rafaela, por el Torneo Federal A por la jornada 11 del campeonato, esta octavo en el grupo 4 del Federal.

Por la fecha libre, el entrenador tuvo tiempo para elegir el once ideal que batallará con el canalla, uno de los mejores equipos de la Liga Profesional,, en puntos y juego. Aunque no confirmó la plantilla y el equipo, todo indica que pondrá los mismos jugadores del ultimo encuentro.

El ganador Rosario Central – Central Norte enfrentará a Chaco For Ever, que sorprendió al eliminar a Sarmiento de Junín.

-HISTORIAL: el Canalla enfrentó al conjunto salteño en 8 partidos oficiales, obteniendo 7 triunfos y un empate. Todos se dieron en el marco del Torneo Nacional en las décadas de los 70 y 80, por lo que será el primer cruce copero entre ambos.