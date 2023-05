Central Córdoba goleó y avanzó en Copa Argentina

Central Córdoba goleó 3 a 0 a Comunicaciones en lo que fue un partido que abrieron con un tanto tempranero de Lucas Gamba en el tercer minuto y una ráfaga de goles sobre el final convertidos por el mismo Gamba (85’) y Federico Jourdan (87’). Brian Farioli desaprovechó la oportunidad de anotar desde el punto penal en el minuto 75.

El conjunto santiagueño volvió a la victoria después de tres partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) y avanzó a los 16avos de final de esta edición de la Copa Argentina donde enfrentará a Independiente de Avellaneda.

El Rojo había superado a Ciudad de Bolivar también 3 a 0 el día 26 de marzo para llegar hasta esa instancia, pero no es un resultado que se pueda usar como vara para medir su nivel debido a que ya pasaron casi dos meses y el club sufrió un cambio de entrenador y hasta de dirigentes. Aun así, sus seis partidos dirigidos por Ricardo Zielinski en el torneo local (única competencia que disputan) nos muestran que consiguieron 8 puntos sobre 18 posibles (dos victorias, dos empates y dos derrotas), mostrándolo como un equipo irregular y que no está por su mejor momento. Aunque también hay que tener en cuenta que no hay fecha confirmada para el enfrentamiento entre Independiente y Central Córdoba, por lo que las realidades de ambos equipos pueden variar hasta que llegue el partido. El que pase de ronda enfrentará al ganador del partido entre All Boys y Estudiantes de la Plata.

El Ferroviario necesita ganar en la Liga Profesional de Fútbol para alejarse del descenso (en la tabla de promedios pierden la categoría los últimos dos y se encuentra en el puesto 26 de 28), por lo que volverá a jugar este lunes a las 16:30 horas ante Colón de Santa Fe como visitante, un equipo que está solo por un punto debajo en la tabla del campeonato y que ganó cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambos. En la otra fecha (la 19) el equipo santiagueño recibirá a Huracán el 3 de junio a las 19:00 horas, que actualmente tiene los mismos puntos que Colón y es un rival al que Central Córdoba no le pudo ganar ninguno de los últimos 4 enfrentamientos directos.