Argentina goleó a Guatemala y se aseguró el pase a octavos

La selección argentina Sub 20 goleó por 3-0 a Guatemala en el estadio Santiago del Estero y se aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial Sub 20. Y con puntaje ideal (dos jugados y dos ganados). Los dirigidos por Javier Mascherano obtuvieron su segunda gran victoria en la competencia y no tuvieron problemas para doblegar a un rival inferior.

Desde el arranque del partido que los encabezados por Javier Mascherano demostraron una gran superioridad, recuperando alto, con mucha intensidad y merodeando el área del arquero Jorge Moreno, pero sin lograr generar jugada de riesgo. El gol finalmente llegó sobre el cuarto de hora de juego, luego de una buena maniobra individual de Juan Gauto,, que metió un centro al punto de penal para que Alejo Véliz gane de cabeza y ponga la pelota contra el palo.

Los chicos del Jefecito siguieron presionando y demostrando la ventaja en el resultado, pero sin poder estirarla. A los 12 minutos del complemento, la expulsión de Carlos Santos en los guatemaltecos abrió los espacios, que pudo aprovechar Luka Romero, quien agarró la pelota fuera del área tras una buena jugada colectiva, sacó un potente zurdazo de media distancia y sentenció el segundo. La única preocupación fue la lesión de Valentín Barco, que tuvo que abandonar el campo de juego con una molestia, al igual que Valentín Carboni.

A pesar de la tarjeta roja a Tomás Avilés, llegó el tercero que decretó la goleada luego de un buen remate de Ignacio Maestro Puch que atajó Jorge Moreno pero que logro aprovechar Máximo Perrone en el rebote.

El triunfo no corrió riesgos porque Guatemala pareció más preocupado en perder por poco que en jugar mano a mano, las limitaciones evitaron males mayores, por eso Argentina tuvo un gran dominio total de la pelota y del juego a lo largo de todo el anochecer santiagueño.

Fue final por 3-0 para la Selección Argentina, que se aseguró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 y buscará quedarse con el primer puesto, que conseguirá si al menos empata con Nueva Zelanda (4) el próximo viernes a las 18.00hs en el estadio Bicentenario de San Juan. Por su parte, Guatemala quedó último sin unidades y buscará ser uno de los cuatro mejores terceros ante Uzbekistán (1).