Battaglia no logra la victoria y se quedó con otro empate en el Tomás A. Ducó

Huracán empató 2-2 con CS Emelec en la cuarta jornada del grupo B de la CONMEBOL Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó y quienes marcaron los goles fueron Santiago Hezze a los 6 minutos (Huracán), Alejandro Cabeza a los 18´(Emelec), Jonas Acevedo a los 60´(Huracán), Miller Bolaños a los 86´(Emelec) y un gol anulado de Alejandro Cabeza a los 90+6´. No solo hubo goles, sino que también dos expulsiones para el equipo visitante, Joseph Espinosa (a los 90+5´) y Alejandro Cabeza (a los 90+11´). Con este resultado el Grupo B tiene al paraguayo Guaraní líder con 7 unidades, en el segundo lugar comparten con 5 puntos Huracán y Emelec, mientras que cierra el uruguayo Danubio con 4 enteros.

FORMACIÓN HURACÁN:

(1) Lucas Chaves, (12) Guillermo Soto, (2) Fernando Tobio, (28) Joaquín Novillo, (25) César Ibáñez, (24) Federico Fattori, (5) Santiago Hezze, (21) Walter Mazzantti, (10) Lucas Castro, (23) Matías Gómez, (9) Nicolás Cordero. Suplentes: (32) Nicolás Campisi, (3) Lucas Carrizo, (4) Fernando Torrent, (14) Guillermo Benítez, (35) Patricio Pizarro, (8) Gabriel Gudiño, (11) Fernando Godoy, (16) Valentín Burgoa, (30) Jonás Acevedo, (7) Matías Cóccaro, (19) Juan Manuel García, (22) Juan Fernando Garro y Entrenador: Sebastián Battaglia.

FORMACIÓN CS EMELEC:

(12) Pedro Ortiz, (3) Caín Fara, (2) Aníbal Leguizamón, (26) Luis Fernando León, (24) Bryan Carabalí, (7) Samuel Sosa, (36) Cristhian Valencia, (15) Carlos Villalba, (23) Miller Bolaños, (19) Bryan Angulo, (9) Alejandro Cabeza. Suplentes: (22) Jostyn Mina, (6) Bleiner David Agron, (14) Romario Caicedo, (18) Christian Cruz, (8) José Alberti, (11) Diego García, (13) Jhon Jairo Sánchez, (17) Joseph Espinoza, (21) José Cevallos, (70) Juan Pérez Y Entrenador: Miguel Rondelli

Miguel Rondelli en conferencia de prensa (Foto: StudioFútbol)

Además, el entrenador de Emelec se sinceró en la conferencia de prensa acerca del momento que pasaron sus jugadores en el Tomás A. Ducó: ''Después de que hicimos el gol que se anuló empezamos a sufrir hostigamiento por parte de la gente de Huracán. Creo que ya lo vivió el equipo colombiano que vino, a nosotros nos insultaron todo el partido y no digo nada, no me estoy quejando de eso. Pero que a los jugadores de mi equipo le griten esclavo, negro de m, me parece que no suma. Estamos en un momento delicado y llamar a una persona esclavo , me parece que en el siglo XXI eso quedó atrás''.

