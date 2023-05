Lanús buscará un nuevo triunfo ante Independiente

Este sábado a partir de las 20:30 hs Lanús visitará a Independiente por la fecha 18 de la Liga Profesional 2023. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y el árbitro será Hernán Mastrángelo. Además la transmisión estará a cargo de la señal de TNT Sports.

El Granate sumó tres puntos en su duelo frente a Newell 's por la fecha 17 del torneo. El único gol de la noche lo convirtió Leandro Díaz al minuto 15. Pese a que el equipo local dominó el partido en La Fortaleza, no logró estirar la ventaja y aguantó los últimos minutos para que los rosarinos no lograrán empatar. Con este resultado el equipo de Darío Kudelka se recuperó de la caída ante Gimnasia y acumula 28 puntos para colocarse séptimo en la tabla.

Por otro lado, Independiente llega de caer 2-1 ante Arsenal de Sarandí, luego de tres partidos sin perder. El Rojo empezó el partido abajo por un gol en contra de Joaquin Laso. Aunque intentó igualar la historia, el conjunto local estiró la diferencia en el complemento gracias a Facundo Pons. El descuento llegó de la mano de Matías Gimenez a los 76 minutos y con este resultado finalizó el encuentro. El conjunto de Ricardo “Ruso” Zielinski se ubica en el puesto 24 de la tabla con un total de 17 puntos.

Acompañando al juez Mastrángelo estarán Diego Bonfá y Javier Uziga como asistentes, mientras que Jorge Broggi actuará de cuarto árbitro. En el VAR se encontrará Lucas Novelli junto a José Savorani como AVAR.

Posibles formaciones

Por el lado del Granate parece ser que el joven lateral izquierdo Julio Soler jugará como titular por primera vez, ocupará el lugar de Juan Sanchez Miño quien no fue convocado por Kudelka en esta ocasión. Además Diego Braghieri no jugaría desde el arranque, si no que comenzaría en el banco de suplentes.

En Avellaneda hubo una nueva baja, Keven Roldan sufrió una molestia muscular y en su lugar lo jugará Martín Sarrafiore. Además a diferencia del último partido entraría Luciano Gomez por Baltasar Barcia.

Probable 11 Lanús: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Cristian Lema, Felipe Aguilar, Julio Soler; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte, Luciano Boggio; Pedro De La Vega, Leandro Díaz, Franco Orozco.

Probable 11 Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Joaquín Laso, Javier Báez, Ayrton Costa; Nicolás Vallejo, Martín Sarrafiore, Sergio Ortíz, Braian Martínez; Martín Cauteruccio y Matías Giménez.

Convocados por Kudelka (foto: @clublanús).

Convocados por Zielinski (foto: @Independiente).

Historial

El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue el año pasado por la jornada 13 de la LPF 2022. Los del Sur comenzaron ganando con gol de José "Pepe" Sand y aunque parecía que no pasaría nada más, el rojo igualó el partido con tanto de Leandro Banegas faltando poco para el final. En cuanto a los números, Independiente le lleva una diferencia de 19 partidos ganados a Lanús.

Partidos disputados: 125

Lanús ganó: 33

Independiente ganó: 52

Empataron: 40