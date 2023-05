El Toro a los pies del Príncipe, ¿tendrá el mismo final?

Sigue de racha. No hay nadie quien lo detenga. Seguramente Argentina lo extrañara en la próxima doble ventana de junio tras conocerse la nómina de convocados para los amistosos ante Australia e Indonesia, varios se sorprendieron al no ver el nombre de Lautaro Martínez en la lista XL de Lionel Scaloni. ¿Por qué no está el bahiense? Según trascendió en este año, el nacido en Bahía Blanca vivió una temporada inolvidable y viene arrastrando una molestia en su tobillo por lo que realizaría un tratamiento especial para estar en optimas condiciones para el arranque del próximo año futbolístico.

ENCENDIDO. Lautaro Martínez está viviendo un 2023 soñado anotando goles en todas las competiciones. Foto: Getty images

En el cierre del Calcio, donde hace rato se definió al campeón y fue el Napoli el ganador del torneo doméstico italiano, Inter ya aseguró varias fechas atrás su participación en la próxima Champions League en la penúltima jornada derrotó 3-2 al siempre duro Atalanta. Uno de los tantos que empezó a liquidar la historia en el Giuseppe Meazza fue obra del jugador surgido en Liniers de su ciudad natal y llegando a su conquista 21 en este certamen quedando a cuatro de alcanzar la línea del nigeriano, Víctor Osimhen (25).

Ante este escenario, la particularidad y el dato esperanzador de cara a lo que viene fue que Martínez logró un hecho que había conseguido otro ex Racing en este caso se trata del papel fundamental de Diego Milito. En la penúltima fecha del 2010, el Príncipe anotó en aquel momento el transitorio 3-1 (fue victoria 4-3 frente Hellas Verona del conjunto que era dirigido por José Mourinho) y este grito fue el 21 del ex atacante de la Real Zaragoza, entre otros en ese torneo el club de Milán obtuvo el Scudetto.

Semanas más tarde, el elenco de Mourinho se quedó con su última Orejona venciendo al Bayer Múnich en el Santiago Bernabéu con un duplicado del oriundo de Bernal. Ahora años más tarde, el equipo de Simone Inzaghi el próximo 10 de junio está en una nueva final de la Liga de Campeones se enfrentará al Manchester City en Estambul… ¿tendrá el mismo final?