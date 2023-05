Se acabó la racha del Tomba

Los primeros minutos en el Coloso Marcelo Bielsa comenzó con la tendencia de Newells bajo su ADN desde la llegada de Gabriel Heinze un ídolo de la casa, mientras que Godoy Cruz esperaba ordenado en su campo para salir rápido de contragolpe. En la primera que el equipo conducido por Daniel Oldrá apretó el acelerador la tuvo Tadeo Allende, el ex Instituto estrelló el palo zurdo del arco defendido por Lucas Hoyos en ese primer aviso y aprovechó que la defensa del conjunto dirigido por el Gringo Heinze defendía mal en el retroceso.

Un minuto fatal para Bruno Leyes, el mediocampista de contención había recibido la amarilla por un agarrón cerca del aérea y treinta segundos después metió infantilmente la mano tras una infantil jugada que Silvio Trucco rápidamente observó en el VAR. Para el alivio del futbolista nacido en la cantera del club de calle Balcarce no fue expulsado, la ejecución estuvo a cargo de Jorge Recalde y en el mano con Diego Rodríguez, el delantero paraguayo fusiló fuerte arriba al ex arquero de Independiente para estampar el 1-0 parcial.

Luego de la apertura del marcador, el Expreso cambio su postura se adelanto varios metros en el verde césped hasta que a los 35’ de ese primer tiempo de un saque de esquina a favor, Cristian Ferreira encabezó una contra y asistió a Recalde, el “28” elevo demasiado su remate. En esos primeros 45’, el elenco rosarino se adueñó de la posesión y tuvo algunas oportunidades para ampliar el resultado, en tanto que el sintió el impacto tras el penal sancionado por Trucco y empezó a manejar la posesión sin demasiado peligro.

Por otra parte, en el segundo tiempo, Oldrá tomó nota y antes del inicio metió a Cristian Nuñez en lugar del amonestado Leyes, el entrenador rápido buscó no quedarse con un hombre menos en una zona de la cancha con roce. En un escenario menos pensado del dueño de casa, a los cinco minutos, Willer Ditta se le fue la pierna con un planchazo sobre el tobillo de Núñez y el árbitro principal le sacó la roja directa al defensor colombiano.

Sin embargo, tras esta situación, el Tomba tuvo pasajes de buen juego con el ingresado Tomás Conechny y aprovechó que la Lepra inconsciente se refugió cerca de su arco esperando una contra para bajar la persiana del encuentro. Jeremías Pérez Tica erró un gol insólito adelantó demasiado una contra y el capitán Bodeguero le adivinó la intención al juvenil atacante.

Faltando quince minutos para bajar el telón en la noche de Rosario, Enzo Larrosa recién había ingresado y el ex Boston River fue expulsado por último recurso. Una mala noticia para Godoy Cruz y en esos últimos instantes quedaron diez contra diez. Cuando faltaba poco para el final, Jherson Mosquera, el lateral cafetero se proyectó por el medio y definió el pleito para colocar el 2-0 final.

Fue final en el Marcelo Bielsa, donde se terminó el invicto de ocho cotejos del Tomba y volvió a salir de puestos de Copa Sudamericana de 2024 no pudo aprovechar el jugador de más hasta la infantil expulsión de Larrosa. En el cierre del domingo futbolero, el Expreso no fue inteligente a pesar que tuvo algunos empujes y estuvo cerca de Hoyos, el ex Vélez en ningún momento le tocó intervenir salvo un disparo de Tadeo Allende.

Síntesis

Newells : Lucas Hoyos©; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Ángelo Martino; Juan Sforza, Iván Gómez, Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde y Jeremías Pérez Tica. DT : Gabriel Heinze

Godoy Cruz : Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Nicolás Fernández y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Goles : en el primer tiempo : 25’ Jorge Recalde(N); en el segundo tiempo: 47’ Jherson Mosquera(N)

Cambios : en el segundo tiempo : 0’ Cristian Núñez por Bruno Leyes (GC); 8’ Guillermo Ortíz por Cristian Ferreira(N); 13’ Tomás Conechny por Nicolás Fernández (GC); 25’ Matías Ramírez y Julián Eseiza por Gonzalo Abrego y Andrés Meli (GC), 31’ Djorkaeff Reasco y Facundo Mansilla por Jorge Recalde y Jeremías Pérez Tica(N) y 31’ Enzo Larrosa por Lucas Arce (GC),

Amonestados : en el primer tiempo : 19’ Bruno Leyes (GC); 25’ Diego Rodríguez (GC) y 47’ Nicolás Fernández (GC); en el segundo tiempo : 11’ Cristian Ferreira(N); 29’ Lucas Arce (GC); 30’ Lucas Hoyos(N) y 35’ Marcos Portillo por Ramiro Sordo(N);

Expulsados : en el segundo tiempo : 5’ Willer Ditta(N) y 36’ Enzo Larrosa (GC);

Árbitro : Silvio Trucco