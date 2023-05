Scaloni dio un nuevo golpe sobre la mesa: Bounanotte uno más que se suma a la gira por Asia

Después de quedarse afuera sobre la hora de la Copa del Mundo Sub 20, donde las Gaviotas decidieron no ceder a Facundo Bounanotte para que dispute este certamen que se está llevando acabó en nuestro país, el volante fue una de las bajas más sensibles en el equipo conducido por Javier Mascherano. Tras su poca participación en el Sudamericano, donde apenas llegó a disputar un solo encuentro (en la derrota ante Paraguay), el ex Rosario Central salió lesionado en este partido por un fuerte golpe en la cervical algo que lo sacó directamente de la competición.

En esta última temporada, el conjunto dirigido por Roberto De Zerbi tuvo un brillante 2022/23 clasificando por primera vez en su historia a la próxima edición de la Europa League y en este caso una de las figuras en el plantel fue Alexis Mac Allister. Uno de los que apareció sumando un puñado de minutos (631’ en total) fue el centrocampista de 18 años y a lo largo de este año jugó catorce compromisos anotando un gol, además repartió una asistencia.

Con todos estos condimentos, Lionel Scaloni volvió a dar el batacazo en una nómina de convocados luego de conocerse hace unos días atrás 27 nombres ahora se le suma un nuevo protagonista. Durante la pasada doble ventana de marzo, el santafesino había sido citado, aunque no sumó rodaje en los cotejos contra Panamá y Curazao en los próximos días estaría arribando al país para estar a las órdenes del DT nacido en Pujato.