Las bajas de Boca para enfrentar a Arsenal

Martín Payero y Guillermo Pol Fernández son las nuevas bajas en Boca y no estarán ni siquiera disponibles en el banco de suplentes de Jorge Almirón para enfrentar a Arsenal, ya que fueron excluídos de la lista de convocados para el próximo encuentro de la Liga Profesional

El parte médico, emitido en las redes oficiales de Boca Juniors, confirmó la gravedad de la lesión de Martín Payero: lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo. El volante había sentido una molestia en el entrenamiento de ayer y, tras haberse realizado los estudios correspondientes, el departamento médico Xeneize confirmó su lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos por 20 días. En ese lapso de tiempo, se estima que se perderá los partidos ante Arsenal, Colo Colo por Copa Libertadores, Lanús y Godoy Cruz.

A su vez, el volante central, Guillermo Pol Fernández también es baja asegurada para el próximo partido en el Estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí. El capitán del conjunto xeneize ya había sentido una molestia muscular en el partido contra Argentinos Juniors, de la fecha 17 del torneo local, pero quiso hacer el esfuerzo de jugar el partido frente a Deportivo Pereira, de la última jornada de la Copa Libertadores, para intentar ayudar a la clasificación de su equipo a octavos de final.

Terminada esa fecha importante, en la cual Boca perdió en Colombia y no pudo asegurar el pase de fase, Jorge Almirón decidió darle a Fernández descanso ante Tigre, partido en donde no estuvo en la lista de convocados. Asimismo, ayer el volante central no se entrenó y se realizó los estudios médicos que le confirmaron una lesión muscular en el cuádriceps derecho. Sin embargo, todavía el club no dió a conocer su parte médico oficial que determinaría cuantos días no estaría disponible para jugar.

La vuelta de Marcos Rojo

Jorge Almirón está cada vez más cerca de recuperar a Marcos Rojo, capitán y referente del plantel, quien volverá a sumar minutos en el próximo partido de la reserva, a disputarse este miércoles, a las 20.00 por la fecha 18 del Torneo Proyección.