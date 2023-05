Sebastián Corda: ''Nos faltó esa cuotita para acertar el arco rival''

No son semanas fáciles en Instituto. Si bien no perdió el equipo no suma de a tres y se encienden las alarmas.

Uno de los que habló tras el entrenamiento fue a quien le tocó ser el capitan en el cotejo ante Estudiantes, Sebastián Corda.

“No tenía idea que iba a ser el capitán del equipo y realmente me sorprendió. Fue un orgullo muy grande. Me gustó mucho y me llenó de sensaciones. Fue la primera vez en mi carrera que fui capitán… Imaginate. Fue hermoso y le puse el pecho, como a todo”, recordó Corda respecto a los momentos previos a salir a la cancha y sus sensaciones.

El ex Mitre de Santiago del Estero llleva 55 partidos con la camiseta de Instituto. Disputó 16 de los 18 partidos en esta Liga Profesional.

Además analizó: “Vivimos el partido con Estudiantes de una manera muy intensa, contra un rival muy duro que sabe lo que juega, que está bastante aceitado. Nosotros hicimos nuestro trabajo, mantuvimos el arco en cero y nos faltó esa cuotita para acertar el arco rival… Ya va a tocar. Yo creo que hicimos un buen trabajo y ahora ya pensando lo que viene el sábado, que será tan o más complicado”.

Cundo las cosas no salen, mucho se dice sobre la interna de los equipos, en este sentido, el ''3'' albirrojo dijo:

“Puertas afuera se pueden hablar muchas cosas pero el grupo adentro sabe que está bien, sabe que está unido y la banda tira para adelante como siempre. No sé por qué se salieron a decir esas cosas, no sé de dónde habrá salido, pero la verdad que el grupo está muy bien y esta banda va a ir siempre al frente”.

Al menos un cambio y uno que vuelve a la par del grupo

Instituto ya piensa en Rosario Central, en lo que será un duro partido ante un rival que en su cancha no ha perdido.

Seguramente regrese a la titularidad Fernando Alarcón, quien ya cumplió con su fecha de suspensión. Resta saber que sucederá con el arquero y capitán, Jorge Carranza, quien ya cumplió una fecha de suspensión.

Roberto Bochi, por su parte ya entrena a la par de sus compañeros y vuelve a ser una alternativa en el centro del campo ''albirrojo''.

Jorge Baliño será quien imparta justicia entre ''gloriosos'' y ''canallas''.