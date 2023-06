Javier Mascherano y una fuerte reflexión: “Continuaré hasta que Tapia lo decida”

Se acabó el sueño de la séptima. Contra todos los pronósticos, Nigeria dio el golpe y eliminó al anfitrión del mundial sub 20 donde en el segundo tiempo aprovechó los errores infantiles de Argentina para derrotarlo 2-0 en San Juan. Después de un nuevo golpe, Javier Mascherano realizó una fuerte autocritica en el Bicentenario: “Sabíamos que si cometíamos algún error o descuido en defensa lo podíamos pagar, lamentablemente los dos descuidos que tuvimos terminan siendo goles que nos penalizan demasiado” comenzó diciendo acerca del rendimiento en la tarde-noche del miércoles. Además, el director técnico argentino comentó: “El fútbol a veces te da y te quita, hoy nos ha quitado y tenemos que felicitar a Nigeria por el pase”.

SEGUIRÍA. Según sus palabras Mascherano seguirá siendo el DT del Sub 20. Foto: Prensa Selección Argentina

Una vez consumada la eliminación se empezó hablar acerca de su futuro: “Con Chiqui Tapia tengo una gran relación. Voy a continuar hasta el día que él quiera. El va a tener mi renuncia en el escrito todos los días” dijo el santafesino de 38 años al ser consultado si continuará o no en el cargo. En el mismo argumento, el ex volante central no quiso poner excusa al duro traspié sufrido: “Estoy muy tranquilo. No hay que darle muchas vueltas a la derrota. Hay que tragar veneno y aguantársela. Podríamos haber mejorado y hacer un buen partido, pero dentro del análisis, el equipo estuvo a la altura” subrayó en charla con los periodistas presentes.

Sin embargo, el Jefecito reveló algunas palabras que le dijo a sus dirigidos en el vestuario: “Muchas veces en el fútbol no tenes lo que mereces. Habrá otros momentos que obtendrá cosas que no se merezcan. Tienen que estar orgulloso y tranquilos, es algo que podría pasar, pero la vida sigue” declaró cuando se le pregunto como impacto este golpe en el plantel. “Recién están arrancando su carrera, pero se ve que hay talento. Uno se encariña con las personas y se pone muy contento cuando ve jugadores que no pudieron estar con nosotros en el Mundial y fueron convocados a la mayor como Garnacho o Bounanotte” sentenció Mascherano.

Ahora en la agenda de los juveniles, aún sin fecha confirmada disputará el Preolímpico de Venezuela en este certamen contará con un combinado de Sub 23 por un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, cabe recordar que no logró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile (fue eliminado en primera ronda del Sudamericano de Colombia). Hasta el momento todo parece indicar que Mascherano seguiría siendo el DT de las menores.