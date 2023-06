Los puntajes en la victoria de Racing frente a Banfield

Gabriel Arias (7): El arquero académico apareció cuando las papas quemaban. Banfield llegó varias veces y el uno siempre respondió. Además, se mostró muy seguro en las pelotas paradas. Volvió al nivel que tenía acostumbrado a los hinchas de Racing.

Facundo Mura (5): No fue su mejor partido. Debido a las constantes subidas de los rivales por las bandas, no pudo proyectarse demasiado en ataque (a diferencia de su par Gabriel Rojas). Cumplió.

Leonardo Sigali (6): Correcto partido del capitán. En las disputas individuales siempre estuvo firme. Le faltó ser más preciso a la hora de salir jugando desde abajo.

Gonzalo Piovi (6): Tuvo dos errores puntuales con pelota en los pies que le pudieron haber costado caro a Racing. Luego, no sufrió demasiados inconvenientes individuales.

Gabriel Rojas (8): Asistió en el primer gol a Hauche desbordando por su banda y convirtió el tanto que definió el partido. Además, sacó sobre la línea lo que pudo haber sido el empate de Banfield. Gran actuación del lateral. Una de las figuras de la cancha.

Aníbal Moreno (5): Le costó por momentos el partido. Cometió algunos errores con la pelota en el inicio de las jugadas. Cumplió, pero no fue de sus mejores actuaciones. Fue mejorando mientras pasaron los minutos.

Nicolas Oroz (6): Buen partido del volante. Cuando participó fue determinante. Fue el creador intelectual de la jugada que terminó en el penal. Dio una importante mano en defensa.

Jonatan Gómez (5): Fue el volante interno que le aportó dinámica a la mitad del campo. Fundamental para transportar la pelota del medio hacia 3/4 de cancha rival. Como es costumbre mostró mucha actitud a la hora de recuperar la pelota.

Matías Rojas (4): El paraguayo volvió de la lesión y mostró algún que otro destello de su calidad, pero su actuación global no fue buena. Perdió varias pelotas y erró el penal al final del primer tiempo.

Gabriel Hauche (8): Volvió a demostrar porque es uno de los futbolistas que sabe cómo jugar con la camiseta de Racing. No solo convirtió el primer gol, sino que asistió en el segundo a Rojas. Volvieron a ser claves sus centros incisivos.

Paolo Guerrero (4): Entró muy poco en contacto con la pelota. No fue de sus mejores partidos con la camiseta celeste y blanca. Su papel se quedó en algunos pivotes. La chance que tuvo la erró. Poco y nada del peruano en este encuentro.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Juan Nardoni (4,5): Entró para poblar más el mediocampo y quitarle la pelota a Banfield. En parte no logró su cometido. En ataque no aportó nada prácticamente. No llegó al área rival también por el posicionamiento del equipo.

Santiago Quirós (5): Cumplió su propósito en los minutos que estuvo en cancha. Ayudó a la defensa conformando una línea de cinco. Luchó con los delanteros rivales y no le ganaron duelos individuales. Cometió una infracción peligrosa cerca del área.

Baltasar Rodríguez (5,5): Se mostró muy participativo el tiempo que ingresó. Armó una buena jugada con Hauche que no terminó en gol por la mala definición de este último. Interesante aparición del juvenil.

Tomás Pérez: No Calificable.