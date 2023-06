Clima tenso en Huracán: Los hinchas reclaman los malos resultados

Aproximadamente 200 hinchas del Globo estuvieron presentes en la sede del club, manifestándose por los malos resultados del plantel. Huracán acumula siete partidos sin victorias e integra el grupo de los seis clubes que están a un punto del fondo de la Liga Profesional. Los socios decidieron esperar alrededor de tres horas fuera de la institución hasta la llegada del presidente, David Garzón, los dos vicepresidentes y otros dirigentes, y poder reprochar la incorporación de los últimos refuerzos y el irregular presente de su equipo en el torneo local que, a falta de ocho jornadas para el final, está comprometido con el descenso.

“Es un momento de mierda, inesperado, estoy triste. Me saco del lugar del presidente y me pongo en el de hincha. En dos, tres meses, se nos derrumbó lo que venía en pleno crecimiento, en lo futbolístico, no en lo institucional. No hay cuestiones extra futbolísticas. Los jugadores están al día", expresó Garzón y además agregó: “Asumimos esto con mucha responsabilidad. Trabajando todo el día, pendiente de Huracán, uno no duerme, como el hincha. Es un momento difícil, de reflexión total, tratando de tener la cabeza fría para sacar esto adelante”.

Este lunes el presidente tuvo una reunión habitual después del partido con Sebastián Battaglia y este aclaró la confianza que tiene hacia el entrenador, previo al partido con Danubio por Copa Sudamericana: “Battaglia es DT trabajador y me encanta como ve el fútbol. Tiene respaldo total y tengo confianza en que revertirá la situación”, expresó Garzón en declaraciones al canal partidario “Habla Huracán “.

Además, expresó: “El equipo perdió el rumbo después de la eliminación en la Copa Libertadores pero el bajón se está haciendo largo. Hay que pelear la pelota como si fuera la última y tomar conciencia de la posición en la que estamos. Estoy seguro de que vamos a salir porque hay plantel pero hoy nuestra realidad es la de la tabla “.