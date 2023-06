Alejandro Garnacho: “Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino”

Durante estos últimos días, Beinjing se encuentra revolucionada por la llegada de los campeones del mundo para disputar unos amistosos en esta doble fecha FIFA, donde este jueves se enfrentará a Australia y el lunes se medirá contra Indonesia, ambos a partir de las 9:30 de nuestro país. Una de las promesas que más despierta ilusión en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y sobre todo en el público argentino, es Alejandro Garnacho,, el juvenil delantero que brilla en el Manchester United dio testimonios por primera vez para la televisión nacional.

“No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya se lo que quiero estar con Argentina y ya se dará” comenzó diciendo, el futbolista de 18 años nacido en Madrid acerca de sus primeras sensaciones sobre una nueva convocatoria. En marzo pasado se quedó afuera a último momento por lesión en aquellos encuentros ante Panamá y Curazao respectivamente, en la línea sobre ese contacto con el plantel que dirige Scaloni: “Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos. Animándome, apoyándome…con Messi no hable demasiado. Pase de verlo en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá, es increíble” comentó en charlas con Tyc Sports desde la concentración.

En este último tiempo se ganó el cariño del público de la Albiceleste: “Por lo que leo en las redes, se que la gente de Argentina me quiere, me aprecia. Ya por la decisión que tomé de jugar por Argentina, la mayoría me quiere y voy a devolverle ese amor en el campo” dijo sentirse querido por los fanáticos de la Scaloneta. Además, el extremo fue una de las bajas más sensible que tuvo Javier Mascherano de cara a la Copa del Mundo Sub 20: “El Sub 20 me lo perdí porque la competencia en Manchester seguía, le pedí por favor al entrenador del Manchester, pero lo seguí desde la tele como si estuviera allá” confesó acerca porque se perdió la cita mundialista de la categoría.

Por último, Garnacho dejo en claro que mantuvo un dialogo con el DT oriundo de Pujato: “Con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando con Roberto Ayala bastante. Para que supiera antes de la lista que iba a estar. El entrenador me pregunto si estaba nervioso y yo les dije que no me pongo nervioso cuando juego” finalizó el juvenil delantero. Las estadísticas de Alejandro en esta temporada que finalizó disputó 37 cotejos, anotó seis goles y repartió seis asistencias.