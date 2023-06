Lionel Scaloni: “El objetivo siempre es competir y aprovechar estos partidos para probar algunas cosas”

Antes del último entrenamiento previo al compromiso de mañana ante el elenco asiático, Lionel Scaloni habló en la tradicional conferencia de prensa y analizó varios puntos en líneas generales de cara al primer examen de esta doble ventana. “Estamos preparados, aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algún contratiempo. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo” comenzó diciendo el DT de la Scaloneta en charla con los periodistas presentes.

Aún no confirmó el XI para enfrentarse a Australia y estaba esperando a Julián Álvarez, quien se sumó en las últimas horas tras salir campeón con el Manchester City de la Champions League: “El conjunto no lo tengo, pero maso menos es el que terminó jugando el Mundial. Tengo que ver como está Julián” dijo acerca si el ex River entrará o no de titular. Durante todo su ciclo, realizó el recambio en líneas generales: “Recambio generacional no, convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores. Son jugadores de nivel, marcan la diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar” comentó el director técnico nacido en Pujato.

Por otra parte, se refirió a la llegada de su emblema Lionel Messi al Inter de Miami: “Estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla, va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos” además, en esa misma línea agregó: “Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo…falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico” analizó el santafesino sobre las declaraciones de Messi acerca de la próxima Copa del Mundo.

En estos últimos días, la Albiceleste revolucionó todo China: “El recibimiento y el cariño del país es muy bueno, te llena de satisfacción que un país tan grande como China aliente a la Selección Argentina” siguió comentando el adiestrador de 45 años. Para finalizar, Scaloni dejo en claro para que servirán estos doble compromisos: “El objetivo es competir, juntarse, hablar si hay que cambiar algo o probar algunas cosas en estos partidos. El viaje no es cómodo…hay dos partidos y la idea es que los futbolistas sumen minutos” concluyó el DT de Argentina en la previa al espectáculo de este jueves a partir de las 9:30 de la mañana de nuestro país.