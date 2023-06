Lionel Scaloni: "Lo mejor que tiene la Selección en su ADN es competir y seguir adelante"

Este jueves, la Selección Argentina de Fútbol arrancó su gira asiática con un triunfo por 2 a 0 ante Australia, en Beijing. Al respecto, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, realizó un breve análisis del partido. Habló sobre la esencia del jugador argentino, el debut en el seleccionado mayor de Alejandro Garnacho, los tiempos de descanso de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi; el arribo de Alexis Mac Allister al Liverpool y el cariño del público chino.



“Sacamos adelante un partido muy difícil, por el viaje largo, el cambio de horario e inicio de vacaciones y seguimos compitiendo, es lo mejor que tiene la Selección en su ADN, competir y seguir adelante, más allá del rival”, explicó.





Sobre la posibilidad que tuvo hoy, Alejandro Garnacho de debutar con la camiseta argentina, afirmó: “Nos quedamos con las ganas de hacer jugar a otros chicos, pero era un partido difícil de jugarlo. Contento porque ya jugó sus primeros minutos y se va acoplando a cómo juega la Selección y sus compañeros. La idea es que tengan minutos y decidir en los partidos por los puntos, estamos muy ilusionados”.

Messi y Garnacho, presente y futuro de La Selección 🫶 pic.twitter.com/FZ3vy0Ltjg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 15, 2023



Consultado por el descanso que se tomarán tres jugadores históricos(Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi), luego de la última temporada en sus clubes y del largo viaje a China, Scaloni afirmó: “Se toman vacaciones por decisión mía. Ellos no me lo pidieron, al contrario, querían estar, pero merecen descansar y estar con sus familias, lo merecen más que ninguno. Ninguno de los demás me lo planteó así que quiere decir que quieren esta acá y eso está bueno”.



El DT también comentó sobre el fervor del público chino por la Selección campeona del mundo: “Solo palabras de agradecimiento, el cariño de cómo nos habían recibido. Parecía que estábamos en Argentina y eso es muy lindo, brindar este apoyo a nuestros jugadores, muy lindo todo, un estadio muy bonito, valía la pena jugar acá. De los medios de comunicación no tengo mucho que decir. El trato ha sido muy bueno. La organización estuvo muy bien y les doy la felicitación por conseguir este partido ante otro equipo de buen nivel que jugó el Mundial que da gusto jugar”.



El DT, no pudo evitar referirse al 10: "Es evidente que nuestro 10 (Lionel Messi) es el mejor y es evidente. El otro (Ajdin Hrustic) juega muy bien también”.

"A TODOS NOS SORPRENDE, DÍA A DÍA", Lionel Scaloni sobre el nivel que demuestra Messi en cada partido. Además, analizó el partido y el gran apoyo de los hinchas chinos.#ESPNF12 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/Bv6te0NmSz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2023



Por otro lado, se mostró muy feliz por el fichaje de Alexis Mac Allister en el Liverpool: "Nos llena de orgullo que estén en los mejores equipos del mundo, y siendo tan jóven es un paso adelante y ojalá todos vean a esos chicos y compitan a ese nivel. Pero no es importante donde jueguen, lo más importante es cómo compiten, más allá de la liga que sea, que no bajen el nivel".