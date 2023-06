La Academia recupera la fecha contra Vélez

Cuando parecía que vendrían quince días de descanso para recuperar lesionados y descansar, la suspensión del cotejo frente a Vélez borró todos los planes. En plena fecha FIFA, este sábado el Cilindro será testigo de un partido caliente por el contexto de ambos equipos. Y Racing, tras una pésima actuación contra Instituto, debe volver a hacerse fuerte de local.

El funcionamiento del equipo hace rato que está desdibujado. La realidad paralela que vive Racing en Copa Libertadores a veces empaña la pésima campaña que está teniendo el equipo de Gago por torneo Local. Aunque ya ni siquiera. El mundo Racing arde por el declive del equipo respecto a la temporada pasado. Un equipo que, al menos, tenía como objetivo estar en puestos de Copas internacionales hoy se encuentra en la décimo octava posición de la LPF. Tan solo 23 puntos cosechados en diecinueve fechas.

Ante este preocupante panorama, es clave sumar de a tres y, por lo menos, cerrar de la mejor manera esta Liga Profesional de Fútbol que ya parece insalvable. A Racing le tocará hacer una gran Copa de la Liga Profesional si quiere aspirar a puestos de Copa Libertadores.

No todo es negativo. El contexto del encuentro de mañana podía ser aún peor. Lo cierto es que Aníbal Moreno, Maxi Moralez, Santiago Quirós y Matías Tagliamonte entrenaron este viernes a disposición del entrenador y serán tenidos en cuenta para el partido contra El Fortín. Los que continuarán ausentes son el capitán Leonardo Sigali, Nicolás Reniero e Iván Pillud. Además, hay cabe mencionar que tanto Matías Rojas, como Paolo Guerrero, no son parte de la nómina de concentrados debido a que están con sus respectivas selecciones nacionales.

https://twitter.com/RacingClub/status/1669812094328504325?s=20

¿Cuál será el once que parará Gago? Esa es la pregunta que constantemente el DT no confirma y por eso, hasta último momento, es una incógnita el once titular académico. A pesar de esto, hay ciertos nombres que se imponen y tienen muchas chances de ir de arranque mañana en el Cilindro.

El arquero será el ya recuperado Matías Tagliamonte; mientras que en la defensa hay tres nombres fijos: Gonzalo Piovi, Facundo Mura y Gabriel Rojas. En cuanto al primer central, el que se lleva todos los números de ocupar esa posición es Tomás Avilés. El rendimiento nefasto de Jonathan Galván, y el hecho de jugar de local, saca al central del equipo respecto al partido con Instituto.

En el mediocampo el único que juega seguro es Aníbal Moreno. El “pulpo”, si está en condiciones, no puede faltar en este equipo. Jonathan Gómez es otro que es casi un hecho que será titular. El acompañante saldrá entre Maxi Moralez y Juan Nardoni. Por último, los tres atacantes serán Gabriel Hauche, Maxi Romero y Nicolás Oroz o Baltasar Rodríguez. Existe la chance de que el joven delantero peruano, Catriel Cabellos, pelee al puesto de nueve, aunque será cuestión de esperar la decisión del entrenador.

¿Cómo Llega Vélez?

El equipo de Liniers está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años. Ni siquiera la llegada de Ricardo Gareca, ídolo de la institución, pudo revertir el mal momento del Fortín. Vélez se ubica en vigésima tercera posición con solo 18 puntos en 19 partidos. La misma cantidad de unidades que tienen Huracán y Banfield. Si el torneo terminase actualmente, debería jugar un hipotético triangular con estos últimos dos clubes para definir la permanencia.

Tras la salida de Gareca, el equipo está siendo dirigido interinamente por Marcelo Bravo, quien era el técnico de la reserva (que, paradójicamente, va primera sacándole más de diez puntos de ventaja al segundo). Los hinchas del club ya tomaron varias veces la sede del club pidiendo por la renuncia de Sergio Rapisarda, el presidente de la institución.

Los hinchas de Vélez frente a la sede del club. Foto: Pablo Carroza

En definitiva, institucionalmente hay una diferencia considerable entre la situación de ambos clubes, pero futbolísticamente la cuestión no esta tan despareja. Racing tiene apenas 5 puntos más, que pueden transformarse en 2 si el visitante se impone mañana en Avellaneda.

Historial entre ambos clubes:

En la era profesional Racing y Vélez se enfrentaron 175 veces, siendo el equipo de Avellaneda el que salió victorioso en 62 ocasiones, mientras que El Fortín ganó en 50 oportunidades. El historial lo completan 63 empates.

El último partido entre ambos sucedió en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Fue victoria 2-0 para La Academia con goles de Matías Rojas y Fabricio Domínguez.

Probables Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Tomás Avilés, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Aníbal Moreno, Jonathan Gómez, Juan Nardoni o Maximiliano Moralez; Gabriel Hauche, Nicolas Oroz o Baltasar Rodríguez y Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Diego Godín, Francisco Ortega; José Florentín, Christian Ordoñez, Elías Cabrera; Gianluca Prestianni, Lucas Janson y Abiel Osorio. DT: Marcelo Bravo.

Datos del partido:

Estadio: Juan Domingo Perón (Racing)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Horario: 18:00 horas (Argentina)

Transmisión: TNT Sports