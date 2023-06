Lionel Messi vs Dendy Sulistyawan: Duelo de estrellas

A pesar de que la presencia del capitán argentino esté en duda, esta sería una gran oportunidad para que amplíe su lista de selecciones a las cuáles les pudo marcar un gol ya que es la primera vez en la historia en que ambas se enfrentan (lo mismo ocurre con el delantero indonesio).

Los números de ambos este año

A nivel selecciones, Lionel Messi disputó 3 partidos oficiales solamente este año: 2-0 ante Panamá el 23 de marzo, 7-0 frente a Curazao el 28 de marzo y 2-0 contra Australia el pasado 15 de este mes. En estos encuentros, Messi jugó los 270' minutos totales y registró 5 goles y una asistencia (participó en 6 de los 11 anotaciones que hizo la Albiceleste).

En el caso de Sulistyawan, disputó los 6 partidos que jugó su conjunto nacional este año (5 desde el arranque y uno entrando desde el banco). El indonesio de 26 años logró ser la referencia en la delantera de su país a pesar de ser extremo, y sus números los respaldan: 2 goles y 1 asistencia en 2 victorias, 3 empates y una derrota (participó en 3 de los 7 tantos que anotó su nación).

En sus respectivas ligas, la cosa es diferente. El 11 del combinado indonesio juega en el Bhayangkara FC de la primera división de su país natal, en la cuál, ocupó el séptimo puesto de la pasada temporada. En el presente año su equipo jugó 18 partidos de los cuales él estuvo presente en 16 de ellos (14 como titular y los otros dos ingresó desde el banco de suplentes). En dichos duelos cosechó 7 anotaciones y 2 pases de gol, finalizando la liga como el tercer máximo goleador de su equipo.

Por el otro lado, La Pulga se coronó campeón de la Ligue 1 Uber Eats y también de la Supercopa de Francia siendo clave en ambas competiciones. En la liga jugó un total de 32 partidos en los cuales anotó 16 goles y asistió en 16 ocasiones, mientras que en la final de la supercopa, metió un gol en la goleada 4-0 ante el Nantes. En el presente año, Leo disputó 19 partidos (todos de titular y jugando los 90' minutos en cada uno) y convirtió 8 goles y 5 asistencias. Además de sus números, fue el 10° en la tabla de máximos goleadores, fue el máximo asistente, se encuentra presente en el once de la temporada, ganó el premio The Best al "Mejor jugador del año" por segunda vez en su carrera, ganó el Premio Laureus al "Mejor deportista masculino internacional del año" siendo esta su segunda vez (y es el único futbolista premiado en la historia).