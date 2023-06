El Tomba sueña con dar el batacazo como hace quince años atrás

Luego del duro golpe sufrido en Tucumán frente Atlético, Godoy Cruz ya dio vuelta rápidamente la pagina y ya está pensando en su próxima estación este jueves en el horario nocturno recibirá en el Malvinas Argentinas a Boca Juniors. Durante estos últimos años al conjunto de calle Balcarce le ha costado cada vez que recibió al equipo que hoy conduce Jorge Almirón, vive una realidad diferente cuando le toca visitar La Bombonera que le ganó dos veces en su estadio en el 2009 y 2011.

“Tuvimos un partido espectacular que recuerdo, ese el de Banfield que ganamos. A mi me tocó entrar de cinco marcar a Riquelme competir contra Boca ir ganando y enfrentarse a esos cracks, es inolvidable ” comentó Marcos Barrera , el ex defensor en declaraciones con este medio al ser consultado sobre el recuerdo de este espectáculo.

la memoria del hincha del Bodeguero aún recuerda esa tarde nublada del domingo 28 de septiembre del 2008, en un Malvinas que no entraba ningún afiler, el elenco dirigido por Daniel Oldrá en esa temporada contra todos los pronósticos goleó 4-1 al Xeneize que venía de ser subcampeón del Mundial de Clubes en 2007. Sobre el cierre del primer tiempo, Leandro Gracián adelantaba de manera transitoria a la institución de la Ribera; hasta que apareció la inolvidable figura de Jairo Castillo autor de un hat-trick y el restante de Leonardo Sigali.

"Un recuerdo imborrable y hasta el día de hoy sigo viendo imagenes de ese partido en mi mente. Tengo recortes de diarios y la camiseta que use ese partido guardada. La quise cambiar con Riquelme, pero me dijo que no" recordó, Francisco Dutari,, zaguero central en charlas con Vavel Argentina. Actualmente, sigue en actividad defendiendo los colores de General Paz Junior en el Torneo Argentino B