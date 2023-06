El Tomba y una noche histórica en el Malvinas

Como esa tarde del 28 de septiembre de 2008. Más de un hincha se le vino rápidamente esa fecha que es recordado y más en la previa al encuentro de anoche, ese día Godoy Cruz goleó por primera vez a Boca en el Torneo Apertura 2008. ¿Quién estaba en el banco? Nada menos que Daniel Oldrá un ídolo de la casa del elenco de calle Balcarce.

Luego del duro traspié sufrido en la fecha pasada en Tucumán, el Bodeguero se recupero de gran manera y se impuso de principio a final al conjunto dirigido por Jorge Almirón mostrando una buena imagen en líneas generales. Con el número telefónico 4-3-1-2 así salió al Malvinas Argentinas con un Hernán López Muñoz suelto y de enlace.

Ya desde el minuto cero se veía la postura del Tomba y era ahogarle todos los caminos al club de la Ribera que nunca hizo pie, en una de las primeras jugadas de peligro, Lucas Arce encontró la cabeza de Salomón Rodríguez y cuando tenía destino de arco, Marcelo Weigandt tocó la pelota con la mano.

En primera instancia, Facundo Tello no observó el penal hasta que fue llamado por el VAR y el árbitro que dirigió el pasado Mundial, dio la pena máxima. La ejecución estuvo a cargo de un especialista en esta materia, se trata del capitán Diego Rodríguez y el ex arquero de Independiente fusiló fuerte arriba a Sergio Romero para estampar el transitorio 1-0.

Sin replegarse en su campo, Godoy Cruz no bajo el pie del acelerador en ningún momento y estaba teniendo un rendimiento destacado de la mano de López Muñoz, uno de los puntos altos del triunfo. Boca no podía salir de la confusión y estaba lento en el retroceso, Pol Fernández y Alan Varela no lograron hacer pie en la noche mendocina.

Cuando faltaba poco para cerrar el telón de los primeros 45’, Tadeo Allende armó un jugadón arrastrando a Facundo Roncaglia y el ex Instituto ubicó un centro atrás, Rodríguez inteligente decidió dejarla pasar para el arribo por el medio del “8”. En un cotejo especial para el sobrino-nieto de Diego Maradona por su pasado en River venció la resistencia del ex portero de la Selección Argentina. Dos a cero en el momento justo, el Tomba dio otro golpe de nocaut y la noche empezaba a tener otro sabor.

Por otra parte, en el segundo tiempo, el equipo de Almirón seguía cometiendo errores infantiles en todas sus líneas y nunca le llegó con peligro al arco defendido por el “Ruso” Rodríguez, quien fue un espectador más. A los 13’ del complemento, tras una buena jugada de tendencia, Allende se posicionó y de media distancia disparo en el camino se encontró con Nicolás Figal, el defensor descolocó a “Chiquito” Romero para el 3-0. Una goleada histórica con varios condimentos.

ENTRÓ A DEFINIRLO. Conechny no llevaba ni cinco minutos en cancha y el "17" bajo la persiana en el Malvinas. Foto: Web

A pesar que el entrenador Xeneize movió el banco buscando una solución que nunca llegó, cuatro minutos más tarde, Nicolás Fernández se lució y el uruguayo sacó un taco de la galera para dejar solo a Tomás Conechny. Si, el ex San Lorenzo que había ingresado un rato antes en lugar de Salomón Rodríguez dejo pagando a Romero y definió con el arco a su disposición para sellar el 4-0.

Las manos del ex arquero del Manchester United, entre otros impidió el quinto y el Indio Fernández se animó, el ex Fénix de su país se topó con una formidable intervención de Chiquito. Lo que ya era una paliza para desatar el delirio de la tribuna Sur.

Fue final, Tello decidió terminarlo justo a los 45’, donde no adicionó ningún minuto. Godoy Cruz consiguió una goleada histórica que quedará en la memoria de varios y cortó la sequía de quince años sin éxitos frente Boca en el Malvinas. Además, es la tercera vez que consigue golearlo (2008 y 2011, las anteriores) y como un plus extra para terminar una noche redonda, volvió a puestos de Copa Sudamericana. ¡Noche inolvidable para el mundo del Tomba!

Síntesis

Godoy Cruz (4): Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Hernán López Muñoz; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá.

Boca Juniors : Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nahuel Gerez; Cristian Medina, Alan Varela, Pol Fernández©, Valentín Barco; Óscar Romero y Darío Benedetto. DT : Jorge Almirón

Goles : en el primer tiempo : 17’ Diego Rodríguez (GC), 39’ Hernán López Muñoz (GC); en el segundo tiempo : 13’ Tadeo Allende (GC) y 19’ Tomás Conechny (GC)

Cambios : en el segundo tiempo : 0’ Luis Vázquez por Darío Benedetto (BJ); 14’ Martín Payero por Valentín Barco (BJ); 17’ Tomás Conechny por Salomón Rodríguez (GC); 21’ Juan Andrada y Cristian Núñez por Gonzalo Abrego y Bruno Leyes (GC); 35’ Julián Eseiza y Matías Ramírez por Tadeo Allende y Hernán López Muñoz (GC) y 42’ Juan Ramírez por Cristian Medina (BJ)

Amonestados : en el primer tiempo : 15’ Marcelo Weigandt (BJ); 31’ Hernán López Muñoz (GC); en el segundo tiempo : 28’ Pier Barrios (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Facundo Tello