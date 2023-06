Daniel Oldrá: "Fue como una película"

En la noche del jueves, Godoy Cruz derrotó a Boca con una goleada 4-0 en el Estadio Malvinas Argentinas. El "Gato" Oldrá, actual director técnico del Tomba habló sobre el gran triunfo que colocó a su equipo en el octavo puesto del campeonato.

"Fue como una película y me tocó nuevamente a mí. El mérito es de los jugadores. Tengo un grupo maravilloso, con chicos jóvenes junto a algunos jugadores de experiencia. Ahora todos hablan de este Godoy Cruz". Resaltó el DT que por segunda vez en su carrera logró vencer a Boca por cuatro goles. La primera ocasión en la que sucedió fue en el año 2008 cuando el Tomba derrotó al Xeneize por 4-1, de local y bajo la conducción del mismo entrenador, Oldrá.

Luego agregó "Es importante porque el partido anterior perdimos, era fundamental tener un buen partido y ganarlo". Además hizo referencia al buen momento del equipo y declaró "Tenemos que estar con los pies sobre la tierra, lo que viene es más difícil. Cada día demuestran cosas distintas que entusiasman al hincha, estamos más obligados a seguir creciendo como equipo y seguir ganando, que es lo más importante. A partir de esto la vara se empieza a subir, el hincha de Godoy Cruz cree más en ellos y no los podés defraudar. Hay que mejorar cada día como equipo".

El entrenador que hasta el momento está invicto en Mendoza resaltó lo que los llevó a ganarle a los dirigidos por Jorge Almirón "Sabemos que Boca Juniors es un equipo grande y en cualquier momento puede resolver un partido. Godoy Cruz se ha ganado un respeto y trata de jugar en todas las canchas de la misma forma. Pegamos en los momentos justos y eso el rival lo sintió".

Por último habló sobre su continuidad como DT y lo que siente hacía el club dijo "Godoy cruz siempre va ser mi casa, he estado toda una vida en el club y no me interesa si me ponen el rótulo de entrenador. Todo lo hago con mucha pasión y cariño. Los jugadores son hoy los que están llevando al club donde se merece. Hubo un cambio de entrenador pero ellos están llevando todo adelante".