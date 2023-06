Rosario Central recibirá a Colon

Rosario Central y Colon se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito este domingo desde las 19:00hs, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 del torneo Argentina - Liga Profesional 2023.

La visita viene de lograr ganar en la jornada pasada y buscará continuar por el camino del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo.

Rosario Central igualó 0-0 frente a Barracas Central. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es bastante irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 6 a favor. La principal duda de Miguel Russo está relacionada con la posible vuelta de Damián Martínez al once titular. El defensor, aprovechó el parate de la fecha FIFA y que el duelo ante el Sabalero se produce en el cierre de la fecha 21 para acelerar los tiempos y, si bien está en la etapa final de su puesta a punto, hay chances que tras la distensión muscular en su pierna derecha, el Gitano pueda saltar al campo de juego. De ser así, la única baja será obligada en el Canalla será la de Francis Mac Allister, quien ante Barracas Central llegó a su quinta amarilla y su lugar sería ocupado por Agustín Toledo. En consecuencia, una probable sería: Jorge Broun; Damián Martínez o Ismael Cortéz, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortíz y Agustín Toledo; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Colón viene de un triunfo 1 a 0 frente a Estudiantes de La plata. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 4 en su arco. Si bien no hubo una práctica formal de fútbol y Néstor Gorosito no paró ningún equipo, Facundo Farías se perfila para ser el reemplazante de Santiago Pierotti que llegó a la quinta amarilla. Recordemos que tras su lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, nunca jugó desde el arranque. El otro futbolista que volvería al once titular es Paolo Goltz. El defensor se recuperó de la lesión en el pie que le impidió estar presente en los últimos partidos y dirá presente en el Gigante de Arroyito. La otra buena noticia es que Rafael Delgado también superó la molestia que sufrió en el nervio ciático y estará a disposición de Pipo.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este torneo fue el 24 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y sellaron un empate en 1.

El dueño casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 34 puntos (9 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (4 PG - 11 PE - 5 PP).

Nicolás Lamolina fue designado para controlar el partido. Los colaboradores serán José Castelli y Juan Del Fueyo como asistentes y Federico Benítez; mientras que en el VAR, en tanto, estarán controlando las incidencias Ariel Penel, secundado por Ariel Suárez.