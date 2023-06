Los pasajeros XL que estarán en Córdoba por los dos frentes

Luego de lo que fue la inolvidable actuación en la noche del sábado, donde el equipo conducido por Daniel Oldrá cortó una racha de quince años sin ganarle a Boca en el Malvinas Argentinas, ahora los cañones de Godoy Cruz ya apuntan al cotejo de este martes en la cancha de Belgrano. Aunque no hay confirmación sobre un probable once, el entrenador del elenco de calle Balcarce está analizando meter un “mix” pensando en la seguidilla de partidos que tiene en los próximos días.

En horas de la tarde de este lunes, la delegación de futbolistas del Bodeguero dejó Mendoza por unos días para trasladarse a Córdoba vía aérea y estarán en el territorio del cuarteto hasta el domingo. ¿Por qué? después del debut en la Copa Argentina contra Defensores Unidos, el Expreso jugará el sábado a partir de las 21:30 frente Talleres en el Mario Alberto Kempes por el campeonato doméstico.

Por otra parte, entre los elegidos por el Gato se destacan los regresos de Agustín Villalobos (no figuraba en una convocatoria desde el empate ante Sarmiento en Junín-aún no debutó en la máxima categoría) y Facundo Altamira, el extremo que es uno de las piezas destacadas en la reserva de Javier Patalano volvió a ser citado, su última vez había sido en el triunfo (2-1) contra Independiente en el Malvinas. Sin embargo, una de las sorpresas a simple vista es la inclusión de Edilson Salinas, el arquero que firmó su primer contrato profesional en enero pasado fue subido al avión con la delegación de la plantilla superior y en este caso, en la pretemporada pasada jugó algunos espectáculos amistosos-todavía no debuta en la élite-.

Cabe recordar que habitualmente los dos porteros que figuran entre los convocados son Diego Rodríguez y Rodrigo Saracho, este último tiene grandes chances de jugar su primer cotejo desde que arribó a la Bodega. El ex Barracas Central, entre otros fue uno de los refuerzos en el último mercado de pases y llegó para cubrir la baja de Juan Espínola como alternativa del ex Independiente.