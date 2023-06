Rosario se lo empató a Colon con polémica

Rosario Central y Colón se repartieron los puntos con un 1-1 en el Gigante de Arroyito por la fecha 21 de la Liga Profesional. Un encuentro en el que el Sabalero se puso en ventaja con Eric Meza, pero el Canalla lo igualó con un penal polémico que convirtió Alejo Véliz y cambió el rumbo de la noche. Un punto con gusto a poco para ambos y más para la visita por cómo se dio el juego.

En el primer tiempo, pese a que el Canalla dominó la posesión de la pelota, el Sabalero generó las principales ocasiones para convertir. Sin embargo, no logró concretar hasta los primeros minutos de la segunda parte, cuando Meza se proyectó por la banda derecha, recibió la habilitación de Facundo Farías -figura del partido- y ejecutó un potente remate para vencer la resistencia de Jorge Broun.

A diferencia de lo que sucede con las discusiones fecha a fecha con el VAR, en este caso el problema estuvo en que Nicolás Lamolina cobró una falta que no pareció y justo cuando la tecnología no funcionaba en Rosario. Al inicio de los segundos 45 minutos los dos equipos fueron informados de que el VAR no estaba en operativo, algo que también había ocurrido durante 12' en el PT.

Así, después del 1-0 del Sabalero a los tres minutos de ese ST, a los 7' llegó la polémica que generó muchísima bronca de los visitantes. Aunque poco se podía hacer sabiendo que la tecnología no se podía utilizar en el Gigante de Arroyito.

Transcurrían seis minutos del segundo tiempo cuando Damián Martínez atacó hacia el área de Colón. Primero se sacó de encima a Rafael Delgado y encaró a Leonel Picco. El volante lo camiseteó y el lateral de Central se dejó caer automáticamente. El juez Nicolás Lamolina sancionó penal. Todos los sabaleros protestaron porque consideraron que no había existido la falta. Sin embargo, surgió otro tema sobre el reclamo. El VAR había dejado de funcionar por problemas técnicos, por lo cual no se pudo consultar sobre si realmente la falta fue para la pena máxima. A quien no le importó fue a Alejo Veliz, quien pateó y decretó el empate.

El conjunto canalla llegó a 35 puntos y se mantiene en zona de Copa Sudamericana,, mientras que el Sabalero sigue recuperándose tras un muy mal arranque y ahora tiene 24 unidades en la tabla. En la próxima fecha los de Miguel Russo tendrán una dura prueba en su visita a San Lorenzo y el conjunto de Pipo Gorosito se medirá ante Racing en Santa Fe.