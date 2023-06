Agustín Valverde, un nuevo canterano que puso Primera

Con los dos pies en la próxima ronda, luego de tantos días de espera finalmente Godoy Cruz debutó en la Copa Argentina y lo hizo de gran manera venció 3-1 al CADU para sacar boleto a la próxima instancia del certamen, donde se enfrentará a Villa Mitre en los diecisavos de final. Ante la seguidilla de encuentros, en menos de una semana tiene tres partidos (dos por la Liga Profesional y este más reciente) Daniel Oldrá pateo el tablero y metió seis cambios en el XI dándole rodaje aquellos hombres que habitualmente no vienen sumando demasiados minutos.

Casos de Julián Eseiza, Brian Salvareschi, Juan Andrada y el debut en el arco de Rodrigo Saracho. Misma situación le tocó vivir a Agustín Valverde, el juvenil de 21 años después de ir tantos cotejos al banco de suplentes tuvo su bautismo en la máxima categoría y es uno de los nombres que más despierta ilusión en el elenco de calle Balcarce.

Tras el gol de Tomás Conechny que definió el pleito en el Julio César Villagra, el mediocampista reemplazó a Tadeo Allende, el ex Instituto encendió las alarmas debido a que salió con una molestia física en principio no sería nada grave y podría estar presente el sábado ante Talleres en el Mario Alberto Kempes. En esta nueva era con el cuerpo técnico made in los pasillos de la Bodega, el juvenil en el 2022 jugaba para el plantel de liga mendocina y tuvo varias oportunidades en la reserva de Javier Patalano.

"Valverde es volante interno, rápido y llega al gol" lo describió, Daniel Oldrá en declaraciones con Radio Nihuil tras la clasificación de Godoy Cruz a los 16avos de la Copa Argentina

Sin embargo, en dicha categoría convirtió algún gol y es uno de los máximos artilleros del Torneo Proyección con cinco tantos en su cuenta personal. A comienzos de este año, Valverde firmó su primer contrato profesional y es una de las grandes apariciones del semillero Bodeguero, estuvo a nada de tener un bautismo soñado tuvo un cabezazo que se fue apenas desviado.

El último juvenil que había debutado en la máxima categoría había sido, Gastón Pedernera, el extremo había ingresado en el inicio del complemento por Matías Ramírez en la derrota (1-0) por la tercera fecha contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Anteriormente, en la primera jornada había sido el turno de Mateo Mendoza, el defensor en la victoria (1-0) frente Barracas Central reemplazó a Pier Barrios, quien había salido lesionado.