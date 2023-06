Sonríe, Oldrá: López Muñoz con el pulgar para arriba

Tras la clasificación del conjunto de calle Balcarce a una nueva ronda en la Copa Argentina, donde ahora Godoy Cruz se enfrentará en diecisavos de final a Villa Mitre (aún sin fecha confirmada, algunas fuentes aseguran que será la segunda semana de julio). En la apretada agenda del Expreso, este sábado desde las 21:30 se enfrentará al siempre difícil Talleres en el Kempes con la ilusión de ganarle por primera vez en condición de visitante y volver provisoriamente a los puestos de Sudamericana 2024.

Atrás en el pasado ya quedó la inolvidable goleada de hace unos días atrás ante Boca en el Malvinas, en este partido uno de los hombres más destacados fue Hernán López Muñoz, el sobrino-nieto del eterno Diego Maradona viene teniendo un rendimiento alto en líneas generales. En este cotejo, el ex Central Córdoba anotó su segundo tanto (el anterior había sido frente Tigre) desde que llegó a la Bodega y definió suave luego de una buena jugada individual de Tadeo Allende, el ex Instituto envío un preciso centro para que Salomón Rodríguez haga la tradicional cortina.

Sin embargo, en este espectáculo, el nacido en Villa del Parque realizó una falta en la mitad de cancha sobre Valentín Barco y el árbitro internacional, Facundo Tello le mostró la cartulina amarilla al ex futbolista surgido en las inferiores de River. De esta manera, el “8” había recibido la quinta amarilla en el campeonato y, por ende, no iba a poder estar presente en la cita del sábado contra el Matador.

En las últimas horas, Daniel Oldrá en una entrevista concedida con el programa Una de Más (se emite por Mdz Online-105.5) el DT manifestó que en el Sistema de la AFA aparece con cuatro amarillas y no cinco. Esto quiere decir que una no fue informada por algún juez, el jugador de 22 años estará presente en el ex Chateau Carreras y es uno de los pilares fundamentales en la estructura del “Gato”.

Por último, en esa misma línea, Oldrá comentó que Tadeo Allende (a pesar de salir con una molestia física en el choque frente al CADU), Gonzalo Abrego, Federico Rasmussen y Salomón Rodríguez, estos tres últimos fueron titulares en el pase del Tomba a una nueva ronda de la Copa Argentina serán cuidados en estos días. Sonríe, el director técnico de la Bodega y compañía, López Muñoz seguramente seguirá estando de titular es uno de los que más viene sumando rodaje desde el arribo de este nuevo cuerpo técnico.