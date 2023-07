El Expreso aguantó en Córdoba y se trae un empate que cotiza en bolsa

Los primeros minutos en la noche del Kempes arrancó con el dominio de Talleres y trabado por diferentes infracciones, nadie quería regalar nada, Godoy Cruz se encontraba ordenado en su campo para salir rápido de contragolpe. A la salida de una jugada de laboratorio, el equipo conducido por Javier Gandolfi sacó el libreto y Michael Santos aprovechó una distracción en el fondo del conjunto de Daniel Oldrá para colocar el transitorio 1-0.

Luego de la apertura del marcador, el elenco de calle Balcarce no podía hacer pie sino fuera por Diego Rodríguez antes de los veinte minutos, la historia podría haber estado sentenciada y el ex arquero de Independiente le atajo un buen mano a mano a Ramón Sosa. Parecía que reaccionaba el Bodeguero, una larga pelota del Ruso a la espalda de los defensores del club cordobés y el disparo de Salomón Rodríguez se fue muy desviado del arco defendido por Guido Herrera.

Sin embargo, durante la media hora, el Expreso cambio su postura con e conocido 4-2-3-1 y tuvo algunas contras sin demasiado peligro para el arquero del Matador. En esos primeros 45’, tras la tempranera salida de Sosa por lesión, el nivel del equipo de Gandolfi bajo un poco el pie del acelerador cuando faltaba un minuto para el cierre del telón, Gonzalo Abrego estrelló el palo y casi pone el empate.

Fue final de una vibrante etapa inicial, donde Godoy Cruz de a poco mejoraba su imagen y generó algunas chances frente la portería de Herrera, Talleres no salía de su guion presionando alto la salida de la visita. Por otra parte, en el segundo tiempo, la tónica no sufrió demasiadas modificaciones el Tomba entró concentrado y se adueñó de la tendencia de la pelota de la mano de Hernán López Muñoz, el ex River retrocedía unos metros, Tadeo Allende por la calle derecha y Nicolás Fernández por el carril izquierdo.

Jorge Baliño de pésima noche, le perdonó la vida a Diego Valoyes y el extremo colombiano estaba amonestado le cometió una dura falta a Federico Rasmussen, el árbitro decidió cobrar tiro libre y una sanción polémica. Una inteligencia de Rasmussen para ejecutar rápido un tiro libre, López Muñoz recibió libre y encontró en posición de “nueve” a Allende, el ex Instituto en su provincia natal fusiló fuerte arriba a Herrera para estampar el 1-1.

En la Docta quedaron a mano, Godoy Cruz se trae un punto de oro a Mendoza estuvo cerca de ganarlo en la última y el “8” quiso dejar en el camino al “22” de la T que le adivinó su intención. Ahora, el equipo de Oldrá el próximo miércoles desde las 15:30 recibe a Platense en el Víctor Legrotaglie y sigue soñando con treparse a puestos de Sudamericana 2024.

Síntesis

Talleres (1) : Guido Herrera©; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Tomás Palacios, Juan Portillo; Rodrigo Villagra, Ulises Ortegoza; Rodrigo Garro, Ramón Sosa, Diego Valoyes y Michael Santos. DT : Javier Gandolfi

Godoy Cruz (1) : Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego, Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Nicolás Fernández y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Goles : en el primer tiempo : 15’ Michael Santos(T); en el segundo tiempo : 38’ Tadeo Allende (GC);

Cambios : en el primer tiempo : 26’ Francisco Pizzini por Ramón Sosa(T); en el segundo tiempo : 16’ Tomás Conechny por Bruno Leyes (GC); 22’ Christian Oliva y Maximiliano Alvez por Ulises Ortegoza y Diego Valoyes(T); 27’ Matías Ramírez por Salomón Rodríguez (GC); 39’ Nahuel Bustos y Favio Álvarez por Rodrigo Garro y Rodrigo Villagra(T) y 41’ Cristian Núñez por Gonzalo Abrego(GC);



Amonestados : en el primer tiempo : 13’ Bruno Leyes (GC); 33’ Diego Valoyes (T); en el segundo tiempo : 12’ Thomas Galdames (GC) y 44’ Cristian Núñez(GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Jorge Baliño