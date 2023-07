El uno x uno de la goleada de Racing en Santa Fe

Uno por uno de Racing contra Colón:

Gabriel Arias (7): A pesar de una mala racha, sigue demostrando porque es un arquero de equipo grande. En casi la única jugada que Colón le creó a Racing, apareció el arquero. Achicó y tapó el remate de Farias. Luego, prácticamente no tuvo que intervenir.

Tomás Avilés (7): Buena actuación del futbolista que, en este caso, integró el sector derecho de la línea de tres que paró Gago en el fondo. No tuvo errores y no perdió la pelota.

Gonzalo Piovi (7,5): Fue el mejor del trinomio defensivo. Claro, seguro y conciso. Ganó los duelos individuales contra los delanteros de Colón y, a pesar de que el rival no atacó demasiado, el orden defensivo de Racing fue impuesto por él.

Santiago Quirós (7): Correcta actuación del joven surgido proveniente del predio "Tita". Marcó y ganó bien en cada ataque rival. Tuvo la presencia necesaria para estar más que a la altura.

Gabriel Rojas (5,5): Quizás sea por el contraste con otros partidos, pero posiblemente este sea el cotejo más flojo del lateral desde que llegó al club. No cometió ningún error grosero, ni siquiera desentonó con sus compañeros, pero lo cierto es que sufrió muchos desbordes por su banda. Así y todo, comandó el ataque que finalizó en el último gol.

Aníbal Moreno (8): Un animal, como lo apodaron los hinchas académicos. Es el dueño del equipo, mueve los hilos y comanda las salidas desde abajo. Jugó siempre a uno o dos toques y la pelota pasó constantemente por sus pies. A pesar de algunas equivocaciones (debido a la cantidad de balones que le llegaron), fue de los mejores de la cancha.

Juan Nardoni (8): Demostró por qué Racing lo pagó por seis millones de dólares. Gran partido del volante interno. Llegó mucho más al área rival que de costumbre y esto lo hizo lucirse. Fue el autor simbólico del primer gol gracias a una buena asistencia a Romero. De los mejores partidos desde que arribó a La Academia.

Jonathan Gómez (7): Fue clave en ese primer tiempo en el que Racing brilló. No sólo aportó en la marca, sino que pisó varias veces el área rival. Aportó el dinamismo necesario en la mitad de la cancha.

Nicolás Oroz (7,5): En el primer tiempo se vio una de sus mejores versiones. Criterioso y preciso cada vez que le llegó la pelota. Además, convirtió el gol que significó el 0-3

Gabriel Hauche (7): Metió el golazo del 0-2 y se mostró participativo, principalmente, en la primera mitad, triangulando por la izquierda y moviéndose por todo el frente de ataque.

Maximiliano Romero (7): Convirtió el tanto que abrió el partido, y fue parte de varias jugadas en ataque durante el primer tiempo. En el complementó casi no tocó la pelota.

Futbolistas que ingresaron en el entretiempo:

Maximiliano Moralez (7): Entró para manejar la pelota y darle calma a un mediocampo que se vio superado en los primeros minutos del segundo tiempo. En parte lo logró y, también, asistió a Mura para el cuarto gol.

Paolo Guerrero (5): El poco tiempo que tuvo dentro de la cancha y el resultado no lo ayudaron, pero lo concreto es que le está costando su estadía en Racing al delantero peruano. No generó demasiado peligro, aunque siempre hay que destacar la capacidad técnica que tiene (y hoy no fue la excepción) para darle la pelota a sus pares.

Facundo Mura (6): Su ingreso fue debido a los reiterados ataques de Colón por la banda derecha al arrancar los segundos cuarenta y cinco minutos. Además de resguardar ese sector de la cancha, terminó subiendo y concretó el 0-4 definitivo.

Jonathan Galván (5): No tuvo trascendencia en el poco tiempo que estuvo en cancha. El partido ya estaba definido. Reemplazó a Quirós y fue el segundo central. No tuvo errores groseros.

Santino Vera (5): Con tan solo 17 años debutó con la camiseta de Racing y estuvo a la altura de las circunstancias. No perdió ninguna pelota y, las veces que la tuvo, mostró una noción de juego interesante. A seguir de cerca.